嚇阻中國！日本擬引進「無人潛艦」能掛飛彈　加強劃定防空識別區

▲日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近年來中國積極強化在太平洋的軍事影響力，除了將灰色地帶襲擾擴及至台灣東部海域，宣稱進行「海上執法」，更頻繁派遣海警局船隻進入日本沖繩縣近海。對此，為了加強在太平洋對中國的遏阻能力，日本政府研擬引進具備反艦攻擊能力的無人潛水艇，同時將小笠原群島劃入防空識別區。

根據日媒《共同社》，多名相關消息人士昨（27）日透露，日本政府已將強化太平洋側防衛體制列為重要課題，計畫在年底前修訂的「國家安全保障戰略」3項相關文件中，明確記載「強化在太平洋的應對能力」，以求消弭日本國防機制被指在太平洋一側出現的「空白」（即漏洞之意）。

▲中國海警船頻繁出沒由日本實際控制的尖閣諸島附近，北京宣稱擁有主權。（圖／達志影像）

日本政府內部人士認為，太平洋一側的防衛範圍幅員遼闊，若日本不補強長年遭詬病的「防衛空白」，未來恐將更難嚇阻中國持續擴張海洋影響能力。不過，報導也警告，儘管此舉旨在有效嚇阻中國，但可能會引發日本與中國緊張情勢進一步升溫。

此外，日本政府也計畫在太平洋上的北大東島（沖繩縣島尻郡北大東村）、小笠原群島（東京都小笠原村）配置警戒管制雷達，同時評估在硫磺島（東京都小笠原村）加固跑道，供戰機穩定運作。

至於在新型武器部分，日本政府鎖定的是可掛載魚雷與水雷，且能長距離、長時間航行的無人潛水艇，甚至不排除引進結合人工智慧（AI）的自律型系統潛水艇，未來也將共同運用能掛載飛彈發射裝置的無人水上艇、有人護衛艦、潛艦等，在太平洋建立更具優勢的防衛網。

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈發射車。（圖／達志影像）

中國近年以來頻繁侵擾日本沖繩縣石垣市海域。根據日媒《產經新聞》，日本海上保安廳巡視船今（28）日在領海外側的毗連區發現，中國海警局4艘船隻在尖閣諸島（釣魚台群島）周圍航行。

日本第11管區海上保安本部（總部位於沖繩縣那霸市）指出，稍早已出動搭載機關砲的巡視船，前往警告中國海警局船隻切勿靠近日本領海。據悉，中國當局船隻已經連續226天被日方發現出現在尖閣諸島海域。