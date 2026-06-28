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阿富汗規模6.0地震！巴基斯坦逾20傷　民眾逃出家門

▲▼ 阿富汗27日地震發生後，民眾站在街上。（圖／路透）

▲圖為巴基斯坦27日地震發生後，民眾站在街上。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗興都庫什地區（Hindu Kush）27日發生規模6.0地震，從首都喀布爾一路到鄰國巴基斯坦（Pakistan）都有感，許多人嚇得逃出家門。

路透、美聯社報導，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）、旁遮普省、開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）以及巴基斯坦控制的克什米爾（Kashmir）都有震感。阿富汗國家災害管理局表示，首都喀布爾（Kabul）與其他地區也能感受到搖晃，目前尚無官方傷亡或損失報告，相關清查工作仍在持續進行。

根據歐洲地中海地震中心（EMSC）測得數據，這起規模6.0地震的震源深度為100公里。就在同日早些時候，巴基斯坦也發生規模5.4地震。

巴基斯坦開伯爾普赫圖赫瓦省斯瓦特（Swat）地區居民艾哈邁德（Daniyal Ahmad）透露，地震來襲時，民眾嚇得逃出家門，「地震在斯瓦特這裡非常劇烈，而且持續相當長的時間，人們紛紛跑出屋外，婦女和孩子驚恐大哭」。

巴基斯坦穆薩凱爾（Musakhail）地區副專員卡賈克（Abdul Razzaq Khajak）指出，穆薩凱爾有逾20人受傷，數十棟房屋受損。俾路支省（Balochistan）災害管理局說明，有約125棟房屋受損，救援隊已第一時間趕赴災區，並提供帳篷、食物、太陽能板及毛毯等物資。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）辦公室表示，夏立夫已下令相關單位緊急啟動應變措施，全力協助受災民眾。

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