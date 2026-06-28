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悲！澳洲留學生流落街頭「孤獨死」　10萬人經過無人察覺

雪梨海德公園內的聖詹姆斯車站出入口旁，一名來自尼泊爾的留學生孤獨倒臥街頭，死亡一個禮拜才終於被車站人員發現。（Google Maps）

▲一名來自尼泊爾的留學生孤獨倒臥街頭，死亡一個禮拜才終於被車站人員發現。（Google Maps）

圖文／鏡週刊

澳洲雪梨人來人往的海德公園內，每天有上萬旅客經過的聖詹姆斯（St James）車站發生一起令人心酸的悲劇。一名自尼泊爾赴澳留學的32歲男子，拉瑪（Bikram Lama）陳屍在車站旁的地下道入口約一週，這段期間內約有10萬名通勤人潮曾經過此處，但卻沒有人發現他已經沒有呼吸心跳，直到遺體嚴重腐爛，才終於被車站人員注意到。

澳洲《衛報》報導，這起悲劇發生在去年12月7日，海德公園的聖詹姆斯車站人員發現入口旁灌木叢有一具遺體，已腐爛到難以直接辨識其身分。經調查發現，該名遺體的身分為來自尼泊爾的留學生的拉瑪。

12月的雪梨正經歷著一波波的熱浪，海德公園內有許多露宿街頭的無家者，拉瑪是其中一人。根據雪梨交通卡Opal的數據顯示，拉瑪躺在那裡的這段時間內，總計有約10萬人曾進出聖詹姆斯車站，許多民眾曾經路過，但卻沒有人發現異狀。

出身貧困農村　到澳洲留學後卻失聯

《衛報》調查，32歲的拉馬是來澳洲攻讀電腦科學的留學生，他出身自尼泊爾的偏遠村莊，家裡和當地許多人一樣，靠著務農維生，經濟能力並不寬裕。2013年，拉馬念完高中最後一年的科學課程，獲得了到澳洲念大學的機會，這可能是他們家境翻轉的希望，因此儘管家裡沒有什麼錢，仍決定賣掉約3,000平方公尺的農地來籌錢，送拉瑪出國念書。

起初他們還會接到拉瑪的電話，但後來頻率卻越來越少，最近一次聯繫甚至已經是7年前的事。再接到消息就是來自尼泊爾外交部，駐澳洲大使館接到了雪梨警方的聯繫，希望拉瑪年邁的母親可以前往尼泊爾首都加德滿都的警方實驗室進行DNA鑑定，確認遺體身分。

繁華社會的隱形人　後續如何處置仍未知

《衛報》查詢發現，拉瑪的學生簽證早已過期，他的護照也在2023年就過期。由於這類外籍人士不是本國公民，在申請許多社會福利上受到限制，也無法合法在當地工作，也無法使用公共醫療服務。雪梨市政府估計，約有1/5的無家者為非澳洲居民，聖文森特（St Vincent’s）遊民健康服務處的護理單位主管隆巴頓（Erin Longbottom）感嘆，拉瑪的死完全被這個社會忽略了，彷彿一個掉進社會安全網縫隙的「隱形人」，令人心碎。

警方相驗後認為拉瑪的死因無可疑，但仍不清楚造成其死亡的確切原因與後續的DNA比對結果。儘管拉瑪的家人仍希望可以將其遺體送回尼泊爾老家安葬，但因經濟狀況相當拮据，無法負擔龐大的跨國運送費用，不知道該怎麼辦。


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