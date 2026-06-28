　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

猶他州緊急狀態！　棉木野火狂燒「控制率0%」

▲▼ 美國猶他州棉木野火（Cottonwood Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國猶他州棉木野火是目前美國境內規模最大的野火。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國猶他州爆發數場野火，其中「棉木野火」是目前美國境內規模最大的野火，至今延燒逾9.2萬英畝，且控制率0%。州長柯克斯（Spencer Cox）已宣布全州進入緊急狀態，且7月5日之前禁止放煙火。

CBS、美聯社報導，整個猶他州目前共有12場活躍野火，延燒面積超過21.2萬英畝，其中「棉木野火」（Cottonwood Fire）的延燒面積就超過9.2萬英畝，且控制率仍是0%。當地風速達每小時45英里，濕度僅為個位數，消防人員幾乎是束手無策，難以控制火勢。

棉木野火嚴重破壞比佛郡的鷹點滑雪度假村（Eagle Point），迫使當地民眾強制撤離。當局週六開始與消防團隊合作評估災損規模，但目前尚無具體估算數字。

▲▼ 美國猶他州棉木野火（Cottonwood Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲直升機空中灌救。（圖／達志影像／美聯社）

在數百英里之外，甚至遠至科羅拉多州都能看到野火冒出的煙霧，當局已通知馬里斯韋爾（Marysvale）等地大約1300居民，若情況惡化、火勢進一步蔓延，應隨時做好撤離準備。

76歲男子布朗（Bruce Brown）隨著警方前往查看的時候發現，他和其他人的小屋都已燒成灰燼。27歲女子歐爾森（Alyssa Olsen）的家族小屋同樣付之一炬。

面對野火肆虐，州長柯克斯把臨時煙火禁令延長至7月5日，並稱今年的情況特殊。截至目前，棉木野火的起因尚不清楚；但根據猶他州野火數據資料，今年猶他州發生的376起野火之中，有273起是人為造成。

▼面對野火肆虐，州長柯克斯把臨時煙火禁令延長至7月5日。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國猶他州棉木野火（Cottonwood Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 3137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蝴蝶谷4月才重新開放　活動發起人：給人錯誤安全感
韓國世足夢碎　總統李在明怒批「荒唐至極」
雨狂炸「衣服曬不乾」　達人曝晾衣2秘訣：快乾沒異味
外資提款爆量狂瀉　專家：這檔「便當股」仍可追
昔一脫成名！三級片女星嫁豪門神隱　突宣布「轉行開計程車」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

36歲台男「日本詐騙」當車手被逮！騙老婦417萬日幣　姓名曝光

伊朗猛轟！住宅頂樓嚴重毀損　巴林科威特控侵犯主權

嚇阻中國！日本擬引進「無人潛艦」能掛飛彈　加強劃定防空識別區

日本箱根擬「開徵住宿稅」！最快2028年上路　年收估多14億日圓

阿富汗規模6.0地震！巴基斯坦逾20傷　民眾逃出家門

悲！澳洲留學生流落街頭「孤獨死」　10萬人經過無人察覺

猶他州緊急狀態！　棉木野火狂燒「控制率0%」

扯爆！韓銀行金庫少7000萬無人發現　塞滿「企鵝申師任堂」玩具鈔

俄飛彈猛轟！烏克蘭警報響　基輔爆炸巨響頻傳

中俄轟炸機「日本周邊」聯合飛行　日本戰鬥機緊急升空因應

A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲

田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蝴蝶谷山難4人慘被巨石砸死　遺體連夜運送下山

蝴蝶谷恐怖山難4死1傷！唯一倖存者「滿臉傷」送醫畫面曝

「平常都在幹嘛？」　李東洺援護率高到洋投都來問...豪請最貴飲料

追平球團史半季最多勝！　後藤讚「每天都有不同英雄」最驚艷是他

砸65億提升降雨容受力！　蔣萬安：5到10年提升至88.8毫米

36歲台男「日本詐騙」當車手被逮！騙老婦417萬日幣　姓名曝光

伊朗猛轟！住宅頂樓嚴重毀損　巴林科威特控侵犯主權

嚇阻中國！日本擬引進「無人潛艦」能掛飛彈　加強劃定防空識別區

日本箱根擬「開徵住宿稅」！最快2028年上路　年收估多14億日圓

阿富汗規模6.0地震！巴基斯坦逾20傷　民眾逃出家門

悲！澳洲留學生流落街頭「孤獨死」　10萬人經過無人察覺

猶他州緊急狀態！　棉木野火狂燒「控制率0%」

扯爆！韓銀行金庫少7000萬無人發現　塞滿「企鵝申師任堂」玩具鈔

俄飛彈猛轟！烏克蘭警報響　基輔爆炸巨響頻傳

中俄轟炸機「日本周邊」聯合飛行　日本戰鬥機緊急升空因應

比買房更便宜！　當美國私人島主不用500萬

嘉義仁義潭成棄養聖地！千隻浪犬流竄　「愛爸愛媽」干擾捕狗作業

桃園大溪威斯汀中餐廳港點吃到飽延至9/30　超過30道菜無限供應

台南東區出現「廟賊」專偷小廟堂　黃姓副總幹事聯手警方逮人

獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門宛如世界末日

夏日5分鐘完妝！神角度眼線液、涼感飾底乳　3款縮時彩妝一秒變女神

熱帶水果吃到飽！大馬柔佛自由行必排這農場　騎越野車穿梭果林間

4月才重新開放！台中蝴蝶谷落石奪4命　理事長：給人錯誤的安全感

《英雄聯盟》MSI首日T1快速橫掃北美、DCG遭歐洲輾壓吞敗

蝴蝶谷落石奪4命　團員嘆「早上天氣很好」！資深山岳攝影：大誤解

張震嶽獲最佳作曲人獎　笑：下次讓我一道浪好嗎

國際熱門新聞

伊朗反擊！打擊美國空軍基地、第五艦隊

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

即／日本傳奇歌手「美輪明宏」逝世！

印度網紅「拍片大炫富」！滿屋黃金遭洗劫

韓銀行金庫少7000萬　塞滿「卡通玩具鈔」

美軍反擊伊朗影片曝！「狂轟10軍事設施

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

泳池邊「肉體激戰」！比基尼妹遭惡霸痛毆

泰17歲少女「來月經」惹毛46歲男　遭全裸棄屍

川普嗆讓伊朗「不復存在」！

澳洲留學生流落街頭「孤獨死」　10萬人經過無人察覺

中俄轟炸機「日本周邊」聯合飛行

分紅談不攏！Kakao工會明發動「全天停工」

更多熱門

相關新聞

肯塔基州緊急狀態！　釀4死

肯塔基州緊急狀態！　釀4死

美國肯塔基州27日多地出現暴雨洪災，道路與民宅被淹、橋梁受損，造成至少4人死亡。州長貝希爾（Andy Beshear）宣布進入緊急狀態，敦促居民保持高度警惕，並避免不必要外出。

即／委內瑞拉強震至少釀32死700傷

即／委內瑞拉強震至少釀32死700傷

快訊／委內瑞拉宣布緊急狀態

快訊／委內瑞拉宣布緊急狀態

氣候危機威脅AI資料中心　研究：近8成容量暴露洪水、野火風險

氣候危機威脅AI資料中心　研究：近8成容量暴露洪水、野火風險

玻利維亞救援專機墜毀　機上6人全數罹難

玻利維亞救援專機墜毀　機上6人全數罹難

關鍵字：

野火緊急狀態猶他州

讀者迴響

熱門新聞

蝴蝶谷落石4人亡　山友圈看團員1句話詫異「領隊犯了大忌」

金曲獎／動力火車頒獎說錯話了！Jolin再被戳中笑點

好狠！烏拉圭淘汰足協取消包機

紀慧文蝴蝶谷罹難　藏僧聯盟淚憶

金曲獎／A-Lin超有哏「Jolin都笑到併軌」！

東京「箱子女」任人摸！被起底是AV女優

鄧愷威暫別大聯盟回3A

演了8年「霸總」被AI取代 陸短劇演員回鄉賣菜：我依然想演戲

金曲獎／A-Lin結尾大崩潰！破音狂吼　網笑翻

蝴蝶谷恐怖山難4死1傷！倖存者送醫畫面曝

小S一家四口零保鑣「陪女兒追星」！

伊朗反擊！打擊美國空軍基地、第五艦隊

全台一片紫白　3天累積雨量出爐

金曲獎／蔡依林激動奪最大獎！1句話感動全場

世足32強對戰出爐！首戰下周一登場

更多

最夯影音

更多
A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲

A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲
田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面