猶他州緊急狀態！　棉木野火狂燒「控制率0%」

▲美國猶他州棉木野火是目前美國境內規模最大的野火。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國猶他州爆發數場野火，其中「棉木野火」是目前美國境內規模最大的野火，至今延燒逾9.2萬英畝，且控制率0%。州長柯克斯（Spencer Cox）已宣布全州進入緊急狀態，且7月5日之前禁止放煙火。

Utah declares state of emergency as Cottonwood Fire burns more than 70,000 acres



Tonight, devastating wildfires creating a state of emergency in Utah. pic.twitter.com/r36xC77iFe — NYC News 24 ????️ (@NYCNews24) June 27, 2026

CBS、美聯社報導，整個猶他州目前共有12場活躍野火，延燒面積超過21.2萬英畝，其中「棉木野火」（Cottonwood Fire）的延燒面積就超過9.2萬英畝，且控制率仍是0%。當地風速達每小時45英里，濕度僅為個位數，消防人員幾乎是束手無策，難以控制火勢。

棉木野火嚴重破壞比佛郡的鷹點滑雪度假村（Eagle Point），迫使當地民眾強制撤離。當局週六開始與消防團隊合作評估災損規模，但目前尚無具體估算數字。

Eagle Point Resort has announced that it will be closed for a “considerable amount of time” due to extensive damage sustained as a result of the Cottonwood Fire.



ABC4 has obtained two new videos showing what cabin owner, marc Leduc, said was "absolute devastation" at Eagle… pic.twitter.com/YuqiEgssPH — ABC4 News (@abc4utah) June 26, 2026

▲直升機空中灌救。（圖／達志影像／美聯社）

在數百英里之外，甚至遠至科羅拉多州都能看到野火冒出的煙霧，當局已通知馬里斯韋爾（Marysvale）等地大約1300居民，若情況惡化、火勢進一步蔓延，應隨時做好撤離準備。

76歲男子布朗（Bruce Brown）隨著警方前往查看的時候發現，他和其他人的小屋都已燒成灰燼。27歲女子歐爾森（Alyssa Olsen）的家族小屋同樣付之一炬。

面對野火肆虐，州長柯克斯把臨時煙火禁令延長至7月5日，並稱今年的情況特殊。截至目前，棉木野火的起因尚不清楚；但根據猶他州野火數據資料，今年猶他州發生的376起野火之中，有273起是人為造成。

▼面對野火肆虐，州長柯克斯把臨時煙火禁令延長至7月5日。（圖／達志影像／美聯社）