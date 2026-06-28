印度13歲少女遭販賣　淪悲慘性奴「5天遭30多男性侵」

▲受害少女被販賣之後，遭超過30名男子性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度拉賈斯坦邦一名年僅13歲的少女離家失蹤後，被一名人力車伕賣給旅館老闆，在5天內遭超過30名男子輪番性侵，犯案地點遍及多間旅館。

少女遭販賣性侵 旅館業者涉案

今日印度28日報導，這起事件發生在斯里甘加納加爾（Sri Ganganagar），受害少女在多間旅館內遭到反覆侵犯。根據受害少女的說法，每當因多次遭受性侵感到疼痛時，她就會被強迫灌酒。

已知有其他旅館經營者被指控參與對這名受害少女的性剝削，多名旅館老闆及經理已因本案落網，據稱有人試圖掩蓋整起犯罪事件。

引爆眾怒！ 議員呼籲判死刑

事件曝光後隨即點燃當地社會怒火，雖然該區並非熱門旅遊景點，卻充斥著超過150間非法經營的旅館，不滿的民眾紛紛要求關閉這些場所。

國大黨也發起示威抗議，要求嚴懲所有涉案人員，包括販賣少女的車伕及各旅館業者。議員庫納爾（Rupinder Singh Kunnar）出席示威現場，呼籲應對所有罪犯判處死刑。反對黨也警告地方政府，若不立即採取行動確保司法正義，將發動更大規模的抗爭運動。

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