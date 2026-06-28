中俄轟炸機「日本周邊」聯合飛行　日本戰鬥機緊急升空因應

▲中俄多架軍機繞飛日本。圖為俄羅斯TU-142反潛機。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部27日證實，共有6架中俄軍機在日本周邊進行聯合飛行，航跡從日本海延伸至東海，下午更有部分軍機一路飛抵四國地區外海的太平洋海域後才折返。對此，日本自衛隊戰鬥機已緊急升空應對。另一方面，南韓同日也表示，超過10架中俄軍機進入南韓防空識別區（KADIZ）。

防衛省表示，本次行動中，2架中國轟炸機與2架俄羅斯轟炸機及2架俄羅斯巡邏機先行會合，隨後循日本海航線進入東海空域。而俄方轟炸機又與其他中國軍機集結，繼續共同飛行至日本四國外海的太平洋再折返。這批軍機並未踏入日本領空。

面對中俄軍機接連逼近，日本航空自衛隊即時派遣戰鬥機緊急升空因應。根據《朝日電視台》報導，這是自2025年12月以來，日本政府再度確認中俄軍機採取聯合行動。對此，日本外務省已分別向北京與莫斯科當局正式傳達「深刻擔憂」。

事實上，南韓軍方27日也證實，有超過10架中俄軍機進入南韓防空識別區（KADIZ），南韓空軍戰機旋即升空戒備。聯合參謀本部於聲明中強調，早在外機進入識別區之前，南韓已完成偵測並提前部署戰機待命。不過聲明未公開說明具體機型、架次或飛行路線等細節，中俄軍機同樣未侵入南韓實際領空。

►快訊／中俄「10多架軍機」進入南韓防空識別區！ 未侵入領空