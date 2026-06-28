俄飛彈猛轟！烏克蘭警報響　基輔爆炸巨響頻傳

▲圖為俄羅斯6月25日攻擊烏克蘭。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯28日凌晨朝烏克蘭首都基輔發動飛彈攻擊，造成市內多處設施受損，至少2人受傷。根據法新社記者，在當地有多次聽見巨大爆炸聲響，還有數道閃光劃破夜空。

俄軍開轟基輔 烏克蘭防空系統攔截

法新社、基輔獨立報等報導，基輔當地時間凌晨不到2時的時候，傳出第一波爆炸聲，隨著飛彈來襲，凌晨約2時35分再度傳出爆炸聲。烏克蘭空軍隨即警告，多枚俄羅斯飛彈正朝首都方向飛來，烏克蘭中部及東部地區全面啟動空襲警報。

社群媒體上流傳的照片與影片顯示，多枚飛彈在首都上空遭到攔截。不過官員尚未正式確認攔截結果。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，此次攻擊造成市內達爾尼齊亞區（Darnytskyi）至少2人受傷，該區亦同步傳出多起火警。此外，烏克蘭公共廣播電視台Suspilne指出，蘇米（Sumy）及哈爾科夫（Kharkiv）也傳出爆炸聲。

俄烏互攻！俄前線受阻 轉以飛彈大規模空襲

俄羅斯最近一次大規模攻擊發生在6月15日，當時造成5人罹難，歷史悠久的基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）被燒毀。

在這之後，烏克蘭在6月16日及18日以大批無人機波次攻擊俄羅斯首都莫斯科及其主要煉油廠，其中6月18日的攻擊是整場戰爭針對莫斯科最大的無人機攻擊。

隨著俄軍在前線推進陷入停滯，莫斯科愈來愈倚重飛彈，對烏克蘭城市發動大規模空中打擊，造成最大程度的破壞。

烏克蘭保護城市免受飛彈威脅的能力，高度仰賴其日益告急的愛國者（Patriot）攔截飛彈庫存。這款美製防空系統彈藥，目前是唯一被證實能有效對抗飛彈威脅的武器。