扯爆！韓銀行金庫少7000萬無人發現　塞滿「企鵝申師任堂」玩具鈔

▲南韓慶尚北道慶州市「新村金庫銀行」分行，銀行經理盜領公款後，以玩具假鈔魚目混珠。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道慶州市皇理團路一間新村金庫銀行分行爆出離譜侵占案，分行經理涉嫌挪用7000萬韓元（約新台幣145萬元）公款後，竟以面額5萬韓元的網購玩具假鈔填補金庫，其中還出現企鵝版申師任堂等卡通紙鈔，長達兩週未被發現，直到員工通報後才曝光。

根據韓媒《中央日報》、《先驅經濟報》、《世宗之聲》，這起事件發生於今年1月，位於慶尚北道慶州市皇理團路的一間新村金庫銀行分行，當時由身兼管理負責人的分行經理A某主導金庫作業。

調查指出，A某涉嫌從金庫擅自挪用現金7000萬韓元，隨後為了掩飾罪行，竟在網路上購買外觀明顯為玩具紙鈔的5萬韓元面額假鈔，放回金庫內試圖魚目混珠。

這批假鈔不僅材質與真鈔明顯不同，甚至印有卡通圖案，包括「企鵝申師任堂」、將申師任堂卡通化的5萬韓元面額假鈔，肉眼即可清楚辨識。然而，由於該分店規模極小，僅有分行經理與一名課長級的職員，共兩人負責日常作業，金庫管理長期集中在A某一人手中，使得未能即時發現異常狀況。

7000萬韓元失蹤後，銀行金庫被以大量玩具假鈔填補，然而事發兩周後卻仍未察覺異常，凸顯內控機制嚴重失靈。直到一名員工察覺金流與現金狀態有異並提出檢舉，事件才因此曝光，並進一步進入調查程序。

然而事件爆發後，新村金庫銀行並未立即向警方報案，而是先進行內部調查，導致案件延宕。A某亦是在事發約兩週後，以「自首」形式接受警方調查，目前已被檢方以簡易起訴處理。

▲正常版本的5萬韓元面額紙鈔，印有朝鮮時代中期著名學者兼畫家「申師任堂」肖像畫。（圖／翻攝自維基百科）

報導指出，該金融機構在得知事件後仍延後通報，甚至一度試圖以內部調查結案，引發「企圖淡化處理」爭議。更有內部爆料，相關責任層級人員在事件後仍出現職務調整與升遷，引發外界質疑企業內部的護短行為。

新村金庫銀行方面回應，稱在發現違規行為後已立即將A某免職，且相關損失7000萬韓元已全數追回並完成賠償，強調案件已在內部程序結束。

由於新村金庫銀行在韓國全國約有1300多家分支機構，多數分行規模小、人力有限，類似由單一主管高度掌控金庫的情況並非個案，金融圈因此質疑，是否仍有更多未被發現的潛在風險。