度假天堂變毒窟！義大利小島海蝕洞藏40kg大麻　價值逾1590萬

▲潛水員在洞穴深處起獲了330塊、總重達40公斤的大麻樹脂。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

義大利警方近日在風景如畫的度假勝地蓬扎島（Ponza）發起一項重大緝毒行動。警方的潛水特種部隊在當地著名景點「月亮灣」附近，成功潛入一處只能由海上進入的隱密狹小海蝕洞。在穿越險峻的通道後，潛水員在洞穴深處起獲了330塊、總重達40公斤的大麻樹脂（Hashish），這批毒品的街頭市值估計超過50萬美元（約合新台幣1,590萬元）。

警方週三（24日）向《CNN》表示，根據調查，這批毒品極可能是利用橡皮艇，從義大利本土的安濟奧偷偷運送至島上藏匿。當局此前早已透過情報佈線、地方監控等手段，掌握了該海蝕洞口的異常動態。警方指出，這次販毒集團精心將毒品藏於難以進入的險惡環境中，顯然是為了供應即將隨聖彼得與聖保羅節3天連假引爆的夏季旅遊旺季，目標瞄準前來狂歡的遊客，所幸執法人員展現卓越的專業訓練，在毒品流入市場前將其全數攔截。

這座面積僅7.77平方公里的蓬扎島，長期以來以壯麗的懸崖峭壁與海景聞名，更是好萊塢明星與頂級富豪的度假天堂，包括已故時尚大師喬治·亞曼尼、流行天后碧昂絲和傳奇名模娜歐蜜·坎貝兒都曾是座上賓。然而，島上的常住居民僅有3千人，平時更只有5名警員留守，主要工作僅是負責引導渡輪下船的交通。

▲度假勝地蓬扎島長期以來以壯麗的懸崖峭壁與海景聞名，更是好萊塢明星與頂級富豪的度假天堂。（pexels提供）

蓬扎島島長安布羅西諾（Francesco Ambrosino）對媒體坦言，隨著夏季旺季揭開序幕，這個週末預計將湧入超過1萬5千名遊客，面對如此龐大的人潮，有限的警力確實讓該島容易成為派對狂歡與毒品販運的目標。不過他也強調，這次的成功破案證明了執法部門監控不懈，足以令居民與旅客安心。

事實上，這座充滿地中海風情的蓬扎島自新石器時代便有人類活動痕跡，且在歷史上一直扮演著特殊的「流放與囚禁」角色。二戰時期，義大利法西斯獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）在1943年7月遭到推翻並被捕後，第一時間就是被關押在這座島上。當時為了躲避企圖營救並協助他復辟的德國軍隊，墨索里尼在蓬扎島僅被祕密囚禁了10天，隨後便不斷被轉移陣地。如今，這座曾見證獨裁者末路的名流孤島，再度因為一場驚心動魄的海中密洞緝毒案，成為外界關注的焦點。



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