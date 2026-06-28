印度網紅「拍片大炫富」！深夜遭歹徒反鎖　滿屋黃金全被搬光

▲印度網紅在拍片炫富，沒想到隨即被歹徒盯上洗劫一空。（圖／翻攝自YouTube）

記者王佩翊／編譯

印度一名在YouTube擁有近10萬粉絲的網紅拉傑娜（Rachna Gurjar），因多次在影片中炫富，甚至高調展示自己收藏的黃金珠寶與大筆現金，沒想到竟被不肖分子盯上。歹徒日前深夜潛入她家，將她與丈夫反鎖在臥室後，將屋內所有重要財物洗劫一空，損失金額高達100萬盧比（約新台幣34萬元）。

根據印度媒體報導，來自印度中央邦（Madhya Pradesh）的網紅拉傑娜平日經營自媒體，因奢華生活累積了不少人氣。然而，她將展示財富當作拍片素材的習慣，卻也替她帶來危機。

拉傑娜日前深夜遭到洗劫，歹徒首先破壞並剪斷了外圍的防護鐵絲網，悄悄摸進院子，為了防止拉傑娜夫妻在睡夢中驚醒反抗，他們第一時間更是直接從外面將兩人的臥室大門「死死反鎖」，將兩人困在其中。

隨後，歹徒拿出一根準備好的細竹竿，精準地將高處的監視器鏡頭全數推往死角，完美避開了長相被拍下的風險。在確認安全無虞後，歹徒便大剌剌地在屋內翻箱倒櫃，將曾出現在拉傑娜影片中的財物搜刮一空。

經過清點，歹徒不僅偷走了大量金飾、銀製首飾、幾十萬現鈔，甚至連客廳裡冰著的「提神飲料」都整箱抱走，總計損失高達80萬至100萬盧比（約新台幣27萬至34萬元）。

當地警方調查後發現，在案發前不久，拉傑娜才剛上傳了一支「公開展示家中所有金飾與大量現金」的炫富影片，疑似因此吸引歹徒上門搶劫。