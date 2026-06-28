肯塔基州緊急狀態！　暴雨洪災4死

▲肯塔基州暴雨洪災4死，宣布進入緊急狀態。（圖／翻攝自X／Richmond Police Department）

記者詹雅婷／綜合報導

美國肯塔基州27日多地出現暴雨洪災，道路與民宅被淹、橋梁受損，造成至少4人死亡。州長貝希爾（Andy Beshear）宣布進入緊急狀態，敦促居民保持高度警惕，並避免不必要外出。

ABC、CNN等報導，肯塔基州至少有12條道路因洪水淹沒無法通行，傑薩曼郡等地的數座橋樑完全被毀，米隆教堂（Millon Church）據報已倒塌。

DEADLY FLOODING ????: Heartbreaking scenes from Richmond, Kentucky - where catastrophic flash flooding prompted a Flash Flood Emergency on Saturday - displays an entire neighborhood inundated in floodwater. Officials said three people lost their lives in Madison County alone as… pic.twitter.com/56gQJaAwJf — FOX Weather (@foxweather) June 28, 2026

至今已有至少4人罹難，傑克遜郡1人、麥迪遜郡3人。其中在麥迪遜郡里士滿（Richmond），有2人陳屍民宅地下室；警方指出，警消人員抵達現場時，民宅已被淹沒，無法與屋內人員取得聯繫，救援隊隨後抵達進入屋內，發現一男一女遺體。麥迪遜第3名死者則是一名成年男子，在開車期間被洪水捲走。

Heartbreaking:

- The pictures coming out of Richmond, Kentucky, show just how fast a Flash Flood can pit you in danger and sweep away everything you own.

Pictures are from Lisa and Cateleyne! pic.twitter.com/swPUt6qObV — Weather Now Kentucky (@WeatherNowKY) June 27, 2026

美國國家氣象局指出，肯塔基州部分地區累積雨量已超過6英寸（約15公分）。貝希爾表示，「這是一場嚴重洪災，各救援隊已在各地執行多起車輛與住宅救援任務。」

美國國家氣象局同步對肯塔基州與印第安納州部分地區發布山洪警告，印第安納州西南部分地區累積雨量已達4至10英寸（約10至25公分）。