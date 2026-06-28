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日韓防長會談1小時！深化國防合作、推AI軍事交流　挺半島無核化

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎訪韓，與南韓國防部長安圭伯展開會談。（圖／達志影像／newscom）

▲日本防衛大臣小泉進次郎訪韓，與南韓國防部長安圭伯展開會談。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本防衛大臣小泉進次郎昨（27）日起展開兩天一夜訪韓行程，今（28）日在首爾與南韓國防部長安圭伯進行行會談。雙方同意深化日韓國防合作，未來將持續推動兩國空軍特技飛行隊交流、海軍搜索救難演訓以及AI等先進科技領域合作，同時重申攜手推動韓半島（朝鮮半島）完全無核化，並維持日韓與美日韓三邊安全合作機制。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，這場會談於28日在位於首爾市龍山區的南韓國防部大樓舉行，歷時約1小時，也是日韓兩國防衛首長持續推動「國防穿梭外交」的一環。雙方在會後發表聯合新聞稿表示，將透過持續溝通與建立互信，推動穩定且具前瞻性的日韓國防交流合作。

雙方同意持續深化兩國空軍特技飛行隊合作，包括南韓空軍「黑鷹隊」（Black Eagles）與日本航空自衛隊「藍色衝擊波」（Blue Impulse）之間的交流。

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎訪韓，與南韓國防部長安圭伯展開會談。（圖／達志影像／newscom）

南韓國防部指出，今年1月黑鷹隊赴海外執行任務途中，首度在日本航空自衛隊沖繩那霸基地降落並接受空中加油支援，兩國飛行員也藉此展開交流，未來希望延續合作，但目前尚未決定將相關支援常態化。

此外，兩國也將持續推動海軍搜索救難（SAREX）演訓。今年6月，日本海上自衛隊與南韓海軍時隔約9年再度舉行以人道救援為目的的搜索救難訓練，雙方均給予高度評價，並同意進一步強化相關合作，以提升因應各類海上事故的能力。
除了傳統軍事合作外，安圭伯與小泉進次郎也同意推動AI等先進科學技術領域的合作與交流，希望藉由新興科技提升國防能力，並持續就相關議題展開討論。

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎訪韓，與南韓國防部長安圭伯展開會談。（圖／達志影像／newscom）▲▼南韓國防部長安圭伯今年1月訪日時，曾在位於日本神奈川縣橫須賀市，與日本防衛大臣小泉進次郎一起打桌球。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國防部長安圭伯今年1月訪日時，曾在位於日本神奈川縣橫須賀市，與日本防衛大臣小泉進次郎一起打桌球。（圖／達志影像／newscom）

針對區域安全情勢，小泉進次郎、安圭伯均一致表示，在安全環境日益嚴峻下，雙方有必要持續合作，共同維護印太地區和平穩定。他們再次確認推動韓半島（朝鮮半島）完全無核化與建立永久和平的共同目標，並將持續深化日韓雙邊以及日美韓三邊安全合作，以因應北韓持續發展核武、飛彈，以及應對北韓加深與俄羅斯展開軍事合作等挑戰。

安圭伯在會談開場時表示，在國際安全局勢快速變化之際，日韓高層持續會晤、保持戰略溝通，本身就是兩國關係朝正向發展的重要訊號，期待未來能進一步深化雙方國防合作，並就全球安全議題展開更多討論。

至於日本積極推動與南韓簽署《日韓軍需物資相互提供協定》（ACSA）一事，《韓聯社》指出，該議題並未列入此次正式會談議程。日媒《共同社》則分析，日本方面仍可能在會談中提及此事，但南韓總統李在明先前曾表示，儘管認同協定具有必要性，但考量到歷史問題以及國內民意，目前仍難以推動。

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