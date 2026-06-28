足球員慟別愛妻網淚崩！委國強震妻「捨命救1歲女」：我靈魂碎了

▲委內瑞拉職業足球員貝洛證實，妻子為了在強震肉身保護女兒而不幸罹難。（圖／翻攝自Instagram／hectorbello_02）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉於當地時間24日晚間發生連續兩起規模7.2與7.5強震，造成大規模建築倒塌，至少1430人死亡、7萬人失蹤。職業足球員貝洛（Héctor Bello）證實，妻子安德烈婭（Andrea Bello）在強震時肉身保護1歲女兒，儘管女兒生還，自己卻不幸罹難。他在社群發文哀悼，稱妻子永遠是「最愛的英雄」。

根據英媒《BBC》、美國雜誌《時人》（People）報導，委內瑞拉於當地時間24日，發生規模達7.2與7.5的雙主震，屬於美國地質調查局（USGS）所稱的「嚴重地震雙重序列」，也是當地近百年來的最強震災。震央附近建築大量倒塌，救難人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。

事件中最受矚目的個案之一，是效力於委內瑞拉乙級球隊「拉瓜伊拉海事（Marítimo de La Guaira）」的後衛貝洛。他在社群平台Instagram發文表示，妻子安德烈婭在地震發生時以身體保護1歲女兒艾拉娜（Alana），最終不幸罹難，女兒則在建築倒塌中倖存，現正接受醫療照護。

貝洛貼上一家三口的幸福合照，並以西班牙文寫道，「妳永遠都是我們最愛的英雄，媽媽！我會讓女兒記住母親的愛與犧牲，告訴女兒妳是如何用自己的性命拯救她，是一位直到嚥下最後一口氣，仍不拋下她的勇敢女性！」

他同時在另一則限時動態坦言難以承受悲痛，字句惹人鼻酸，「如何告訴女兒，她的媽媽為了救她而失去生命，而我卻不在場？唯一無法原諒的是，妳把我的靈魂有跟著帶走、讓我的靈魂破碎！妳獨自離去，留下我一人獨自奮戰。我們曾說好，答應一起面對人生。」

當地足球新聞與宣傳組織「庫瑪納冠軍隊」（Cumaná de Campeones）也證實安德烈婭已在瓦礫中被尋獲遺體，並指出她所居住的建築在地震中「完全倒塌」的消息。另外，委內瑞拉多支球隊亦通報有球員及其家屬罹難。