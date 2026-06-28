奇蹟寶寶！　孕婦剛從倒塌大樓救出「產下男嬰」

▲孕婦獲救之後產下一名男嬰，由女醫師協助接生。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉遭兩場強震重創，一名孕婦從倒塌建築中獲救被轉移至安全地帶之後，就在漆黑路邊產下一名男嬰，母子均安。女醫師特蘭（María Fernanda Terán）在瓦礫堆旁徒手接生的感人畫面，迅速在網路上引發廣大迴響，紛紛盛讚這是「黑暗中的奇蹟」。

紐約郵報報導，女醫師特蘭在受災嚴重的拉瓜伊拉（La Guairá）替這名獲救孕婦接生。畫面顯示，產婦躺在地上生產，女醫師特蘭就蹲著協助她分娩，當特蘭抱著寶寶的時候，一名男子在旁幫忙扶著男嬰上半身，寶寶則是放聲哭了出來。

事後，特蘭在社群媒體上發文表示，「在大地搖晃的時刻將一個孩子帶來這個世界，是我人生中最大的挑戰」。

這段影片在網路上迅速擴散，許多網友湧入特蘭的社群帳號留言，慶祝寶寶來到世上，「黑暗之中，依然有光」、「眼前就是活生生的證明；這個小寶貝來到世上就是要成為一道光」、「在不幸之中，奇蹟依然存在」。

委內瑞拉的雙強震發生在當地時間24日晚間7時04分，規模7.2強震發生之後，僅相隔39秒，規模7.5的強震來襲，首都卡拉卡斯（Caracas）及其他城市建築物應聲倒塌，至少1400棟建築受損，涵蓋13間醫院及25處商業設施，居民四處尋找親人。

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）表示，地震截至目前死亡人數已逾1400人，還有6萬8900人失聯。