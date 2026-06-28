委內瑞拉國民英雄！搜救犬「海嘯」奇蹟救出老翁　曾是受虐流浪狗

▲在委內瑞拉瓦爾加斯州的首府拉瓜伊拉，搜救犬進入倒塌建築物工作。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉於當地時間24日晚間接連發生規模7.2與7.5強震，造成至少1430人死亡、逾5萬人失蹤，多棟建築物倒塌後淪為廢墟。然而，曾遭虐待棄養的邊境牧羊犬搜救犬「海嘯」（Tsunami）在首都卡拉卡斯救出約60歲的受困男子後，成為災區與全國的希望象徵，在社群網路引發廣泛討論。

根據西班牙文媒體《Experto Animal》報導，這起發生於南美洲國家委內瑞拉的強震災情，震央附近出現規模7.2與7.5的劇烈地震，導致首都卡拉卡斯與沿海城市多處建築倒塌、基礎設施嚴重受損。官方與救援單位統計，目前仍有超過5萬人失蹤，災區搜救工作持續在廢墟間展開，國際救援體系也陸續投入支援。

在大規模災後搜救行動中，一隻名為「海嘯」（Tsunami）的邊境牧羊犬成為焦點。報導指出，牠在卡拉卡斯一處倒塌住宅現場執行任務時，成功對一名約60歲的受困男子進行定位標記，搜救人員隨後依照牠的指引展開挖掘，最終成功將該名生還者救出，相關畫面也在社群平台迅速流傳。

報導指出，「海嘯」原本是一隻遭棄養且曾長期受虐的流浪犬，後來被動物保護組織APROA救援後，因具備邊境牧羊犬的高學習能力與專注特性，被轉介進行專業訓練，並由搜救訓練負責人賓斯（Jorge Beens）培訓，成為隸屬災難搜救單位K-SAR ECID的正式搜救犬。

Tsunami, un perro que fue rescatado de una situación de maltrato, hoy forma parte de las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos en Venezuela. De acuerdo con la Revista Semana, recibió un intenso entrenamiento especializado que le permite localizar a… pic.twitter.com/4P8AL0lfu3 — Indie 505 (@Indie5051) June 27, 2026

#HEROE ???? El mejor rescatista Tsunami, un valiente perro entrenado para búsqueda y rescate, se convirtió en protagonista tras los sismos en La Venezuela. El can marcó con precisión la zona donde un hombre de 60 años permanecía bajo escombros, permitiendo su rescate oportuno. pic.twitter.com/xLxKAuDKL4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 27, 2026

據悉，邊境牧羊犬本身具備高度智力、耐力與服從性，但要成為實際投入災難現場的搜救犬，仍需長期訓練與人犬之間建立默契。「海嘯」在正式投入此次強震救援前，已參與多項重大災害任務，包括2023年土耳其與敘利亞強震後的國際救援行動，以及委內瑞拉境內多起土石流與洪災現場。

當搜救犬進入倒塌建築區域時，現場須保持高度安靜，避免人為氣味或噪音干擾。搜救犬會透過嗅覺尋找受困者釋放的氣味分子，並在鎖定位置後以特定方式「標記」，例如持續吠叫或定點停留示警，再由人員進行精準開挖。

隨著「海嘯」救援故事曝光，外界也再度聯想到1999年委內瑞拉瓦爾加斯（Vargas）災難中的傳奇搜救犬「奧利昂」（Orion）。當年瓦爾加斯地區因暴雨引發洪水與土石流，造成嚴重傷亡與大規模破壞，奧利昂在泥濘與急流中協助救援，最終救出37名生還者，成為當地象徵性英雄犬，甚至獲頒勳章並立雕像紀念。