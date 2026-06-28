績效獎金談不攏！Kakao工會明發動「全天停工」　3000人同步消失

▲南韓網路科技巨頭Kakao工會曾於6月10日發起罷工半日。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓網路科技巨頭Kakao勞資雙方因績效獎金制度談判而持續僵持，至今仍無法達成共識。對此，工會宣布將按原定計畫，明（29）日發起集體行動「Logout Day」（登出日），工會成員將集體請全天特休或休假、不進行任何工作，並登出公司內部系統。資方則表示，將持續與工會協商，同時維持即時應變機制，確保平台服務穩定。

根據《韓聯社》，Kakao工會曾於本月10日發起半日罷工，如今再度升高行動強度，改以全天停止工作的方式表達訴求。工會表示，「Logout Day」是由工會成員統一請全天特休或休假，並全面登出公司內部業務系統，不參與任何工作。

此次行動範圍與首次罷工相同，涵蓋Kakao、Kakao Pay、Kakao Enterprise、DK Techin以及XL Games等5家關係企業。Kakao總公司工會約有2500名會員，業界推估，若再加上集團內關係企業工會成員，此次符合參與資格的人數最多可達3000人，不過實際參與規模仍須待29日當天才能確認。

工會表示，這次不會舉辦實體集會，也不另行發表聲明，至於後續是否採取進一步行動，將視勞資協商進展再作決定。

勞資衝突的核心在於績效獎金制度。自從今年5月團體協約談判破裂後，雙方至今已僵持約兩個月。工會主張，公司應發放相當於每人約1000萬韓元、約占營業利益13%至14%的績效獎金；不過資方認為，此項要求將對公司經營造成沉重負擔，因此難以接受。

由於這次集體行動不同於首次半日罷工，而是全天停止工作，外界關注是否會衝擊Kakao旗下各項服務運作。第一次罷工時，總公司約有1000人、5家企業合計約1500人參與，但並未出現服務中斷情況，主要原因在於多數營運流程已高度自動化，因此對平台運作影響有限。

然而，隨著工會預告擴大參與規模，加上會員將全天退出工作及公司內部系統，一旦發生突發狀況，外界認為恐將影響緊急應變能力。

Kakao對此表示，公司目前已啟動即時應變機制，以維持服務穩定並降低對用戶的影響，同時也將持續與工會展開協商。公司強調，「將持續與工會對話、推進協商，希望能盡快達成共識」，並以穩定營運及保障用戶權益為首要目標。