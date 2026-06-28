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強震活埋近3天！男獲救露燦笑　眾人激動歡呼

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲男子受困瓦礫堆將近3天後獲救。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉雙強震發生後救援工作持續進行，就在27日，西班牙軍事緊急救援隊在重災區拉瓜伊拉（La Guaira）救出一名受困瓦礫堆將近3天的男子。根據畫面，在多名搜救人員的包圍下，獲救男子順利脫困，臉上露出喜悅燦爛的笑容，現場眾人歡呼鼓掌。

男被埋近3天獲救笑了

CNN報導，這名倖存男子安東尼奧（Antonio）先是雙腿被拉出瓦礫堆，隨後坐起身來露出微笑。獲救後的安東尼奧一時語塞望著四周，而身旁的救援人員則激動地大喊：「安東尼奧！安東尼奧！」

安東尼奧是西班牙救援隊27日救出的第2名生還者，此時距離被困於廢墟中已近三天；救援隊透過社群媒體發文表示，救援隊與其他團隊合作，經過數小時密集清理與穩固工作後，成功救出第2名被困倖存者。西班牙救援隊當天也救出一名女性，這名獲救女性在拉瓜伊拉一棟住宅樓廢墟下被困近72小時。

哥倫比亞搜救隊則是在歷經6個多小時的努力之後，救出一名11歲男童。依據哥倫比亞外交部發布的消息，「摩西斯（Moisés）獲救了！經過6小時的高強度行動，哥倫比亞USAR COL-1搜救隊在拉瓜伊拉成功救出一名被困的11歲男孩」。

厄瓜多首都基多消防局27日稱，該局與薩爾瓦多救援隊合作，在普拉亞格蘭德（Playa Grande）地區一棟建築的廢墟中，成功找到並救出受困逾60小時的80歲老婦瑪琳（Marlene）。

黃金救援72小時

然而救援行動正面臨嚴峻考驗，也就是黃金救援72小時，三天過後，倖存者在缺水情況下的生還率將急遽下滑。不過有部分研究指出，災難發生後頭5至6天內仍有機會救出生還者。

▲▼ 委內瑞拉強震，重災區拉瓜伊拉（La Guaira）展開搜救 。（圖／路透）

▲委內瑞拉重災區拉瓜伊拉（La Guaira）。（圖／路透）

墨西哥「地鼠」搜救隊（Los Topos）的大衛（David Emmanuel Villa Tejeda）說，現場情況非常艱難，因為受損的建築物都非常高，且需要搜救的數量極其龐大，「這次地震接連發生，且震源都不深，這就是造成大量建築倒塌的原因。」

▲▼ 委內瑞拉強震，重災區拉瓜伊拉（La Guaira）展開搜救 。（圖／路透）

▲目前已有來自約20個國家逾2000名救援人員抵達委內瑞拉協助搜救。（圖／路透）

就以大衛所在的倒塌建築物來看，情況並不樂觀，受到建築倒塌方式的影響，要找到活著的生還者變得非常困難。但儘管如此，他並未放棄希望，並稱團隊曾在地震後10天仍從廢墟中救出生還者。

持續不斷的餘震也衝擊到救援進度，委內瑞拉官員27日指出，在兩次強震發生之後，當地至少出現430次餘震。紅十字會美洲區域主任培斯（Loyce Pace）告訴CNN，「每次我和當地的團隊通電話時，都能聽到持續不斷的震動。這種情況相當頻繁，而且非常令人恐懼。這意味著我們的團隊在進入這些社區評估災情或提供援助時，必須格外小心。」

▼ 持續不斷的餘震也衝擊到救援進度 。（圖／路透）

▲▼ 委內瑞拉強震，重災區拉瓜伊拉（La Guaira）展開搜救 。（圖／路透）

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