快訊／日本傳奇歌手「美輪明宏」逝世！　好運桌布曾在台引熱潮

▲美輪明宏逝世。（圖／翻攝自ｘ）



記者王佩翊／編譯

日本國寶級歌手兼演員美輪明宏（本名丸山明宏）所屬經紀公司於28日宣布，他已於6月20日因衰老在家中安詳過世，享耆壽91歲，葬禮也已依照美輪明宏生前的遺願低調完成。美輪明宏曾因「招財桌布」在台灣爆紅，網路瘋傳只要換上他的照片當作桌布，就能招來好運，也意外增加他在台灣的知名度。

根據日本經紀公司與日媒報導，曾以神曲《苦工之歌》（ヨイトマケの唄）、舞台劇《黑蜥蜴》聞名全亞洲，並以華麗黃髮、優雅反串形象深植人心的美輪明宏6月20日上午9時30分與世長辭。過去這一年裡，他因為高齡與體力下滑，已大幅減少工作在自宅靜養，約3個月前身體狀況惡化後便一直臥床。

相關人士透露，美輪明宏臨終前表現得極其安詳，他溫柔地看著身旁的家人，用盡最後一絲力氣說了一句「謝謝你」，隨後便如同沉睡般閉上雙眼。

▲美輪明宏官網公布死訊。（圖／美輪明宏官網）



美輪明宏1935年出生於長崎市，曾親歷長崎原子彈爆炸並倖存。1951年他懷抱音樂夢隻身前往東京，隔年在銀座香頌咖啡廳「銀巴里」以美聲男歌手出道。1957年，他大膽將法國香頌歌曲改編成日文版的《Mequé Mequé》爆紅，他當時以超越性別的精緻妝容、華麗舞台裝驚豔全日本，被譽為日本「視覺系始祖」。

近年在台灣甚至還流傳著一個爆紅的「都市傳說」稱，只要將手機桌布換成美輪明宏的照片就能帶來好運，其中換黃色能招財、粉色能招桃花。對此，他還曾透過節目回應，「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」。