川普嗆讓伊朗「不復存在」！控違反停火協議　美軍連2天開轟

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍26日與27日對伊朗發動打擊行動，回應伊朗攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）與油輪「基庫號」（M/T Kiku）。總統川普稍早透過自家社群平台Truth Social發文稱，伊朗可能永遠學不會教訓，放話威脅讓伊朗不復存在。

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

美軍中央司令部稍早在聲明中指出，在美國因伊朗攻擊貨輪「長麗輪」而發動空襲後，伊朗原有機會遵守停火協議，但其部隊仍於美東時間今天凌晨4時30分發動單向攻擊無人機，擊中載有200萬桶原油的油輪「基庫號」（M/T Kiku），等同選擇不遵守停火協議。美軍中央司令部發動打擊行動來回應伊朗持續對商船的侵略行為，「美軍戰機針對伊朗的軍事監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力進行打擊」。

川普也發文證實美軍再次對伊朗發動攻擊，批伊朗違反停火協議，「他們很可能永遠學不會教訓」，也許有一天美方將被迫以軍事手段完成任務，「若真走到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

在此之際，伊朗革命衛隊也透過聲明證實對駐中東地區的美軍發動飛彈與無人機攻擊，目標鎖定科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的美軍，以及巴林首都麥納瑪薩勒曼港的美國海軍第五艦隊。

不過美國一名官員透露，伊朗朝包括科威特、巴林等國發射多枚飛彈與無人機，現階段尚未收到美軍傷亡或美國在中東的設施遭受重大破壞影響的通報。

