美軍「反擊伊朗」最新影片曝光！　戰鬥機狂轟10伊軍事設施　

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

記者王佩翊／編譯

美軍中央司令部（CENTCOM）宣布，美國海軍與空軍戰機聯合出擊，27日針對伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一帶的10處軍事設施實施精準打擊，以回應伊朗以無人機攻擊油輪「基庫號」（M/T Kiku）、拒絕遵守停火協議。與此同時，美方也公開了空襲當下畫面。

根據美軍中央司令部說明，伊朗部隊在美東時間27日凌晨4時30分再度發動攻擊，以單向攻擊型無人機擊中油輪基庫號。因此美軍也對伊朗位於荷莫茲海峽內外的多個軍事目標發動反擊。中央司令部更公開了轟炸當下的畫面。

美方強調，在此之前，伊朗已因攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）而被美軍以空襲回應，本有機會回歸停火協議的框架，但此次伊朗再度發動無人機攻擊，形同宣告拒絕協議，美軍隨即展開第二波軍事回應。

▲美軍炸毀伊朗軍事目標。（圖／美國中央司令部）



美軍此次出動海空聯合兵力，打擊目標範圍相當廣泛，涵蓋伊朗的軍事監控設施、通訊系統、防空陣地、無人機儲存庫，以及布雷相關設備，共計10處地點分布於荷莫茲海峽周邊多個位置。中央司令部定性此次行動為「直接回應伊朗持續對商船發動侵略的舉措」。

儘管衝突持續升溫，美軍中央司令部特別說明，目前商業船隻仍可在荷莫茲海峽正常航行，運作未受中斷。荷莫茲海峽是全球最關鍵的能源輸送航道之一，伊朗近期接連攻擊過往商船，使區域航運安全與能源供應穩定性的風險持續受到各界高度關注。