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美軍「反擊伊朗」最新影片曝光！　戰鬥機狂轟10伊軍事設施　

記者王佩翊／編譯

美軍中央司令部（CENTCOM）宣布，美國海軍與空軍戰機聯合出擊，27日針對伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一帶的10處軍事設施實施精準打擊，以回應伊朗以無人機攻擊油輪「基庫號」（M/T Kiku）、拒絕遵守停火協議。與此同時，美方也公開了空襲當下畫面。

根據美軍中央司令部說明，伊朗部隊在美東時間27日凌晨4時30分再度發動攻擊，以單向攻擊型無人機擊中油輪基庫號。因此美軍也對伊朗位於荷莫茲海峽內外的多個軍事目標發動反擊。中央司令部更公開了轟炸當下的畫面。

美方強調，在此之前，伊朗已因攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）而被美軍以空襲回應，本有機會回歸停火協議的框架，但此次伊朗再度發動無人機攻擊，形同宣告拒絕協議，美軍隨即展開第二波軍事回應。

▲▼ 美軍反擊伊朗「狂轟10軍事設施」影片曝光！　。（圖／美國中央司令部）

▲美軍炸毀伊朗軍事目標。（圖／美國中央司令部）

美軍此次出動海空聯合兵力，打擊目標範圍相當廣泛，涵蓋伊朗的軍事監控設施、通訊系統、防空陣地、無人機儲存庫，以及布雷相關設備，共計10處地點分布於荷莫茲海峽周邊多個位置。中央司令部定性此次行動為「直接回應伊朗持續對商船發動侵略的舉措」。

儘管衝突持續升溫，美軍中央司令部特別說明，目前商業船隻仍可在荷莫茲海峽正常航行，運作未受中斷。荷莫茲海峽是全球最關鍵的能源輸送航道之一，伊朗近期接連攻擊過往商船，使區域航運安全與能源供應穩定性的風險持續受到各界高度關注。

 
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