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委內瑞拉「強震損失2117億台幣」！　聯合國：經濟衝擊恐是3倍

▲▼ 委內瑞拉強震災情嚴重。（圖／路透）

▲雙強震重創委內瑞拉。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

委內瑞拉24日晚間接連遭受2起強震侵襲，死亡人數已攀升至1430人，至今仍有5萬人失蹤，災情持續擴大，損失規模驚人。聯合國開發計畫署（UNDP）初步評估，這波連環地震造成的實體損失約達67億美元（約新台幣2117億元），相當於該國國內生產毛額（GDP）的6%，而整體經濟損傷可能遠不止於此。

▲▼ 委內瑞拉強震災情嚴重。（圖／路透）

▲委內瑞拉北部沿海為重災區。（圖／路透）

聯合國開發計畫署在聲明中指出，直接損失的評估區間落在47億至87億美元之間，粗估為67億美元，主要來源為住宅及各類經濟資產的毀損。然而，這項數字並未將基礎設施破壞、連帶的經濟萎縮效應及長期重建支出納入計算。聯合國警告，整體經濟衝擊可能是直接損失的1.5至3倍。

▲▼ 委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）淪重災區。（圖／路透）

▲委內瑞拉地震死亡人數已超過千人。（圖／路透）

此次初步評估的數據基礎，涵蓋地震模型推算、衛星影像判讀以及人口分布資料。UNDP強調，目前公布的數字屬於初步估算，尚未完整反映震災的全貌。

從地理分布來看，這場震災重創的區域集中在委內瑞拉北部沿海一帶，恰好是該國人口密集、經濟活動最為活躍的核心地帶。受災地區包括首都卡拉卡斯（Caracas）、拉圭拉（La Guaira）、卡拉波波（Carabobo）、米蘭達（Miranda）、雅拉柯（Yaracuy）以及阿拉瓜（Aragua）等多個地區，災情牽涉範圍之廣。

 
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