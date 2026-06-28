快訊／伊朗反擊！朝美國空軍基地、第五艦隊發射飛彈無人機

▲圖為伊朗飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗通訊社（IRNA）與塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，革命衛隊聲稱對科威特和巴林境內的美國目標發動襲擊，此波行動是對美國空襲伊朗5處沿海地點的報復行動。

根據革命衛隊發布的聲明，其海軍及空軍發射飛彈與無人機，目標鎖定科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的美軍，以及巴林首都麥納瑪薩勒曼港的美國海軍第五艦隊。

革命衛隊重申，依據美伊臨時協議，荷莫茲海峽的交通管制安排由德黑蘭掌管，「從今以後，對於違規船隻的處置將比過去更為強硬」。

伊斯蘭革命衛隊並警告，任何可能的敵方侵略行為，無論以何種藉口為由，例如美國過去數日所發動的攻擊，都將遭到毀滅性回應，且違反停火協議即違背諒解備忘錄（MoU），「將導致相關進程全面中止」。

科威特軍方已經表示，該國防空部隊正在應對敵方飛彈與無人機威脅，敦促民眾遵守安全指示。巴林也響起警報，內政部敦促民眾保持冷靜，前往最近的安全地點。

此前，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍27日再次對伊朗目標發動空襲，鎖定多處軍事設施，稱這是「直接回應伊朗持續針對商船的侵略行動」。美方指出，伊朗原本有機會遵守停火協議，但其部隊仍發動無人機攻擊油輪，形同選擇不遵守協議。