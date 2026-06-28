以黎簽安全協議　真主黨拒接受：等於是投降

▲以色列與黎巴嫩簽署安全協議。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）27日拒絕接受一份由美國斡旋、黎巴嫩與以色列於前一天簽署的安全協議，批評這份協議等同向以色列「投降」。他並強調，真主黨將持續武裝抵抗，不會退出戰場。

路透社報導，以色列再度於黎巴嫩南部發動無人機攻擊，凸顯即使過去數度達成停火與安全協議，當地衝突至今仍未真正停歇。這場衝突已迫使超過百萬名黎巴嫩人流離失所。

真主黨及伊朗方面指出，美伊兩周前簽署旨在結束更廣泛中東戰爭的諒解備忘錄，當時美方曾承諾，會將終止黎巴嫩境內敵對行動納入協議一環。

前一日達成的協議架構規劃，以色列分階段撤離黎巴嫩南部若干地區，並由黎巴嫩軍隊進駐。但以軍目前仍獲准暫時留在擴大後的安全區內。

卡西姆在聲明中批評協議「無效且作廢」，並指控黎巴嫩政府對外單方面讓步，損害國家主權。他特別抨擊協議中將以軍撤出與真主黨解除武裝掛鉤的條款，認為這等同合法化以色列軍事存在，而且「逾越所有底線」。

卡西姆強調，真主黨將持續武裝抵抗，「在最艱難的情況下我們都未曾離開戰場，現在也不會退出。」