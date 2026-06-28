　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

▲美軍發布影片證實26日打擊伊朗沿岸雷達站、飛彈及無人機存放設施，回應德黑蘭前一天發射自殺無人機攻擊的行動。（圖／翻攝X@CENTCOM）

▲美軍發布影片證實26日打擊伊朗沿岸雷達站、飛彈及無人機存放設施，回應德黑蘭前一天發射自殺無人機攻擊的行動。（圖／翻攝X@CENTCOM）

記者張靖榕／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍27日再次對伊朗目標發動空襲，鎖定多處軍事設施，稱這是「直接回應伊朗持續針對商船的侵略行動」。美方指出，伊朗原本有機會遵守停火協議，但其部隊仍發動無人機攻擊油輪，形同選擇不遵守協議。

綜合外電報導，美軍中央司令部在聲明中指出，「美軍戰機針對伊朗的軍事監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力進行打擊。」

這次追加打擊，是因伊朗25日在關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近對一艘商船發動攻擊。美軍隔天已在荷莫茲海峽一帶對伊朗發動空襲，今天則再度升高軍事回應。

中央司令部表示，在美國因伊朗攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）而發動空襲後，伊朗原有機會遵守停火協議，但其部隊仍於美東時間今天凌晨4時30分發動單向攻擊無人機，擊中油輪「基庫號」（M/T Kiku），等同選擇不遵守停火協議。

不過，美國中央司令部也強調，目前商船仍持續在荷莫茲海峽正常營運。荷莫茲海峽是全球重要能源運輸通道，伊朗近期持續攻擊商船，使區域航運安全與能源供應風險再度升高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 1 4356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好狠！烏拉圭遭難堪淘汰　足協直接取消包機
蝴蝶谷4死現場慘況曝　登山杖斷好幾截
獨／周思齊遭恐嚇「派殺手處理」　嘴砲酸民抓到了
韓國晉級機率剩17.84%　隊內氣氛低迷：對球迷很抱歉
快訊／伊朗反擊！炸美國空軍基地、第五艦隊
蝴蝶谷4死！前交長蔡堆逃一劫　嘆：很遺憾、很慚愧
鄧愷威半季投64局坦言疲勞　直球球威下滑遭滿貫砲重傷
A-Lin金曲結尾大崩潰　破音狂吼：好累喔！我要去吃肉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／伊朗反擊！朝美國空軍基地、第五艦隊發射飛彈無人機

以黎簽安全協議　真主黨拒接受：等於是投降

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

委內瑞拉強震增至1430死　18天大嬰兒受困32小時獲救

阿富汗規模6.1地震！　首都強烈搖晃、鄰國也有感

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模「魂斷異鄉」　慘死大地震

募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」

A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲

田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蝴蝶谷山難4人慘被巨石砸死　遺體連夜運送下山

蝴蝶谷恐怖山難4死1傷！唯一倖存者「滿臉傷」送醫畫面曝

蝴蝶谷4罹難者遺體「運至登山口」！將送往崇德殯儀館

砸65億提升降雨容受力！　蔣萬安：5到10年提升至88.8毫米

疑忘拉手煞車！公車運將「遭2客運夾壓」　送醫搶救不治

快訊／伊朗反擊！朝美國空軍基地、第五艦隊發射飛彈無人機

以黎簽安全協議　真主黨拒接受：等於是投降

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

委內瑞拉強震增至1430死　18天大嬰兒受困32小時獲救

阿富汗規模6.1地震！　首都強烈搖晃、鄰國也有感

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模「魂斷異鄉」　慘死大地震

募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」

紀錄之夜！凱恩頭槌轟進生涯第11球、登基隊史進球王

「希洪之恥」44年後重逢　阿爾及利亞、奧地利爭32強最大恩怨戰

小S一家四口零保鑣「陪女兒追星」！　遇粉絲高喊愛微笑暖回：我知道

台中蝴蝶谷落石4死！現場慘況曝光　登山杖斷成好幾截

中俄轟炸機＋戰機時隔半年再次聯合飛行　日本防衛省公布飛行軌跡

獨／周思齊遭恐嚇「派殺手處理」　股民認了跟風「嘴砲」下場曝

金曲獎／A-Lin慶功灌彭佳慧「小北鼻」　主持這點凸槌：Lulu出賣我

暑假全台樂園活動一次看　穿背心、校服享票價優惠

好狠！烏拉圭遭難堪淘汰　足協「懲罰性返國」取消包機

快訊／伊朗反擊！朝美國空軍基地、第五艦隊發射飛彈無人機

A-Lin唱「娜魯One～娜魯Two～」　爆紅哏神改編搬上金曲獎

國際熱門新聞

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

伊朗反擊！打擊美國空軍基地、第五艦隊

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

泳池邊「肉體激戰」！比基尼妹遭惡霸痛毆

泰17歲少女「來月經」惹毛46歲男　遭全裸棄屍

阿富汗規模6.1地震！　首都強烈搖晃、鄰國也有感

委內瑞拉強震增至1430死　18天大嬰兒受困32小時獲救

102年首見　日山梨「規模5.6地震」釀17傷

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

以黎簽安全協議　真主黨拒接受：等於是投降

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模大地震慘死

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

更多熱門

相關新聞

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

伊朗官方27日公布數據顯示，受到國際制裁與中東戰爭衝擊，伊朗今年6月通膨率飆升至88.6％，創下高點。伊朗原本就長期深陷惡性通膨與貨幣貶值，如今食品價格暴漲，民眾購買力進一步遭侵蝕。

隊長重砲轟FIFA：一場政治災難

隊長重砲轟FIFA：一場政治災難

埃及門將太神　舒貝爾擋下12碼寫紀錄

埃及門將太神　舒貝爾擋下12碼寫紀錄

伊朗關鍵進球越位不算　埃及挺進32強

伊朗關鍵進球越位不算　埃及挺進32強

美軍發布空襲片　范斯強硬警告伊朗

美軍發布空襲片　范斯強硬警告伊朗

關鍵字：

美軍伊朗商船美國

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎／動力火車頒獎說錯話了！Jolin再被戳中笑點

蝴蝶谷落石4人亡　山友圈看團員1句話詫異「領隊犯了大忌」

金曲獎／A-Lin超有哏「Jolin都笑到併軌」！

金曲獎／A-Lin結尾大崩潰！破音狂吼　網笑翻

蝴蝶谷恐怖山難4死1傷！倖存者送醫畫面曝

金曲獎／蔡依林激動奪最大獎！1句話感動全場

蝴蝶谷4罹難者遺體運至登山口！將送殯儀館

鄧愷威暫別大聯盟回3A

東京「箱子女」任人摸！被起底是AV女優

蝴蝶谷4死身分曝　倖存團員還原生死瞬間

金曲37完整得獎名單！蔡依林封后奪年度專輯3大獎

曾沛慈奪《浪姐7》總冠軍！

奇美博物館河馬雕像突位移！驚奇畫面網傻

溼答答！　午後「雨最大」

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

更多

最夯影音

更多
A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲

A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲
田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面