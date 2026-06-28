美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

▲美軍發布影片證實26日打擊伊朗沿岸雷達站、飛彈及無人機存放設施，回應德黑蘭前一天發射自殺無人機攻擊的行動。（圖／翻攝X@CENTCOM）



記者張靖榕／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍27日再次對伊朗目標發動空襲，鎖定多處軍事設施，稱這是「直接回應伊朗持續針對商船的侵略行動」。美方指出，伊朗原本有機會遵守停火協議，但其部隊仍發動無人機攻擊油輪，形同選擇不遵守協議。

綜合外電報導，美軍中央司令部在聲明中指出，「美軍戰機針對伊朗的軍事監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力進行打擊。」

這次追加打擊，是因伊朗25日在關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近對一艘商船發動攻擊。美軍隔天已在荷莫茲海峽一帶對伊朗發動空襲，今天則再度升高軍事回應。

中央司令部表示，在美國因伊朗攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）而發動空襲後，伊朗原有機會遵守停火協議，但其部隊仍於美東時間今天凌晨4時30分發動單向攻擊無人機，擊中油輪「基庫號」（M/T Kiku），等同選擇不遵守停火協議。

不過，美國中央司令部也強調，目前商船仍持續在荷莫茲海峽正常營運。荷莫茲海峽是全球重要能源運輸通道，伊朗近期持續攻擊商船，使區域航運安全與能源供應風險再度升高。