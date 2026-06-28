快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

▲日本東北再震。（圖／翻攝日本氣象廳）
記者張靖榕／綜合報導
日本岩手縣近海今（28日）清晨5時21分（台灣時間4時21分）發生規模6.1地震，震源深度40公里，青森縣與岩手縣最大震度達5弱，多地明顯搖晃。日本氣象廳表示，這起地震沒有引發海嘯的危險。
日本氣象廳指出，震央位於岩手縣近海，地震規模6.1，震源深度40公里。岩手縣與青森縣觀測到最大震度5弱，東北地區多處均有感。
氣象廳表示，這起地震雖然震度較強，但沒有引發海嘯風險，因此未發布海嘯警報或注意報。
▲日本東北再震。（圖／翻攝日本氣象廳）
記者張靖榕／綜合報導
日本岩手縣近海今（28日）清晨5時21分（台灣時間4時21分）發生規模6.1地震，震源深度40公里，青森縣與岩手縣最大震度達5弱，多地明顯搖晃。日本氣象廳表示，這起地震沒有引發海嘯的危險。
日本氣象廳指出，震央位於岩手縣近海，地震規模6.1，震源深度40公里。岩手縣與青森縣觀測到最大震度5弱，東北地區多處均有感。
氣象廳表示，這起地震雖然震度較強，但沒有引發海嘯風險，因此未發布海嘯警報或注意報。
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