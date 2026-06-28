快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

委內瑞拉強震災區傳出振奮人心的救援奇蹟，一名出生僅18天的嬰兒在瓦礫堆下受困32小時後平安獲救，且幾乎毫髮無傷，母親也在1小時後順利脫困。不過，官方今天證實，這場雙重強震死亡人數已攀升至1430人，另有超過5萬人失蹤，災情仍持續擴大。