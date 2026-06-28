丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

▲德國科隆一名男子在公共戶外噴水系統中降溫。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

致命熱浪持續席捲歐洲，多國高溫紀錄接連遭到改寫。丹麥27日兩度刷新有史以來最高溫紀錄，最高飆至攝氏37.0度；德國與捷克也雙雙突破40度，寫下歷史新高。專家警告，全球暖化正讓極端高溫成為歐洲夏季的新常態，未來恐怕還會持續打破紀錄。

丹麥單日兩度刷新最高溫紀錄

法新社和路透社報導，丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute，DMI）27日下午2時在社群平台X宣布，奧登斯（Odense）北方測得攝氏36.6度，打破自1874年開始氣象觀測以來的最高紀錄。不過，研究所當時便表示，「但這一天還沒結束……」。

果然僅過1小時，丹麥氣象研究所再度更新紀錄，宣布最高溫升至37.0度。氣象學家韓森（Rasmus Stoltze Hansen）表示，下午在奧登斯北方的貝爾德林厄（Beldringe）以及阿胡斯（Aarhus）北方的厄杜姆（Odum），先後測得攝氏37.0度，雙雙改寫丹麥歷史最高溫。

丹麥先前的高溫紀錄為1975年8月創下的攝氏36.4度。TV2氣象專家塔內夫（Peter Tanev）表示，科學家多年來早已預期這項紀錄終將被打破，而全球暖化正是背後的重要原因。他指出，極端熱浪如今已成為歐洲夏季的一部分，丹麥也無法置身事外，「現在的問題不是會不會，而是這項紀錄能維持多久。我們距離丹麥突破40度，恐怕只是時間問題。」

熱浪橫掃歐洲

這波熱浪持續橫掃歐洲。法新社分析指出，今天預估有近2億人將面臨超過攝氏35度高溫。除了丹麥外，本周稍早法國、英國及瑞士也相繼刷新高溫紀錄，而德國、捷克今天也加入破紀錄行列。

德國東部薩克森—安哈特邦（Saxony-Anhalt）的莫克恩－德魯維茲（Mockern-Drewitz）當天測得攝氏41.5度，超越前一天西部邊境城市薩布呂肯（Saarbruecken）創下的攝氏41.3度紀錄，再寫歷史新高。

捷克方面，布拉格（Prague）北方地區同日下午測得初步觀測值達攝氏40.8度，同樣刷新全國歷史最高溫紀錄，顯示這波極端熱浪仍在持續升溫。