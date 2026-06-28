　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

▲德國科隆一名男子在公共戶外噴水系統中降溫。（圖／路透）

▲德國科隆一名男子在公共戶外噴水系統中降溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

致命熱浪持續席捲歐洲，多國高溫紀錄接連遭到改寫。丹麥27日兩度刷新有史以來最高溫紀錄，最高飆至攝氏37.0度；德國與捷克也雙雙突破40度，寫下歷史新高。專家警告，全球暖化正讓極端高溫成為歐洲夏季的新常態，未來恐怕還會持續打破紀錄。

丹麥單日兩度刷新最高溫紀錄

法新社和路透社報導，丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute，DMI）27日下午2時在社群平台X宣布，奧登斯（Odense）北方測得攝氏36.6度，打破自1874年開始氣象觀測以來的最高紀錄。不過，研究所當時便表示，「但這一天還沒結束……」。

果然僅過1小時，丹麥氣象研究所再度更新紀錄，宣布最高溫升至37.0度。氣象學家韓森（Rasmus Stoltze Hansen）表示，下午在奧登斯北方的貝爾德林厄（Beldringe）以及阿胡斯（Aarhus）北方的厄杜姆（Odum），先後測得攝氏37.0度，雙雙改寫丹麥歷史最高溫。

丹麥先前的高溫紀錄為1975年8月創下的攝氏36.4度。TV2氣象專家塔內夫（Peter Tanev）表示，科學家多年來早已預期這項紀錄終將被打破，而全球暖化正是背後的重要原因。他指出，極端熱浪如今已成為歐洲夏季的一部分，丹麥也無法置身事外，「現在的問題不是會不會，而是這項紀錄能維持多久。我們距離丹麥突破40度，恐怕只是時間問題。」

熱浪橫掃歐洲

這波熱浪持續橫掃歐洲。法新社分析指出，今天預估有近2億人將面臨超過攝氏35度高溫。除了丹麥外，本周稍早法國、英國及瑞士也相繼刷新高溫紀錄，而德國、捷克今天也加入破紀錄行列。

德國東部薩克森—安哈特邦（Saxony-Anhalt）的莫克恩－德魯維茲（Mockern-Drewitz）當天測得攝氏41.5度，超越前一天西部邊境城市薩布呂肯（Saarbruecken）創下的攝氏41.3度紀錄，再寫歷史新高。

捷克方面，布拉格（Prague）北方地區同日下午測得初步觀測值達攝氏40.8度，同樣刷新全國歷史最高溫紀錄，顯示這波極端熱浪仍在持續升溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 1 4356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蝴蝶谷4死現場慘況曝　登山杖斷好幾截
獨／周思齊遭恐嚇「派殺手處理」　嘴砲酸民抓到了
韓國晉級機率剩17.84%　隊內氣氛低迷：對球迷很抱歉
快訊／伊朗反擊！炸美國空軍基地、第五艦隊
蝴蝶谷4死！前交長蔡堆逃一劫　嘆：很遺憾、很慚愧
鄧愷威半季投64局坦言疲勞　直球球威下滑遭滿貫砲重傷
A-Lin金曲結尾大崩潰　破音狂吼：好累喔！我要去吃肉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／伊朗反擊！朝美國空軍基地、第五艦隊發射飛彈無人機

以黎簽安全協議　真主黨拒接受：等於是投降

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

委內瑞拉強震增至1430死　18天大嬰兒受困32小時獲救

阿富汗規模6.1地震！　首都強烈搖晃、鄰國也有感

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模「魂斷異鄉」　慘死大地震

募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」

A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲

田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蝴蝶谷山難4人慘被巨石砸死　遺體連夜運送下山

蝴蝶谷恐怖山難4死1傷！唯一倖存者「滿臉傷」送醫畫面曝

蝴蝶谷4罹難者遺體「運至登山口」！將送往崇德殯儀館

砸65億提升降雨容受力！　蔣萬安：5到10年提升至88.8毫米

疑忘拉手煞車！公車運將「遭2客運夾壓」　送醫搶救不治

快訊／伊朗反擊！朝美國空軍基地、第五艦隊發射飛彈無人機

以黎簽安全協議　真主黨拒接受：等於是投降

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

委內瑞拉強震增至1430死　18天大嬰兒受困32小時獲救

阿富汗規模6.1地震！　首都強烈搖晃、鄰國也有感

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模「魂斷異鄉」　慘死大地震

募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」

紀錄之夜！凱恩頭槌轟進生涯第11球、登基隊史進球王

「希洪之恥」44年後重逢　阿爾及利亞、奧地利爭32強最大恩怨戰

小S一家四口零保鑣「陪女兒追星」！　遇粉絲高喊愛微笑暖回：我知道

台中蝴蝶谷落石4死！現場慘況曝光　登山杖斷成好幾截

中俄轟炸機＋戰機時隔半年再次聯合飛行　日本防衛省公布飛行軌跡

獨／周思齊遭恐嚇「派殺手處理」　股民認了跟風「嘴砲」下場曝

金曲獎／A-Lin慶功灌彭佳慧「小北鼻」　主持這點凸槌：Lulu出賣我

暑假全台樂園活動一次看　穿背心、校服享票價優惠

好狠！烏拉圭遭難堪淘汰　足協「懲罰性返國」取消包機

快訊／伊朗反擊！朝美國空軍基地、第五艦隊發射飛彈無人機

蕭煌奇頒獎「地獄哏連發」 　開信封沉默：我看不到

國際熱門新聞

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

伊朗反擊！打擊美國空軍基地、第五艦隊

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

快訊／日本東北今清晨再震！　岩手縣近海規模6.1

泳池邊「肉體激戰」！比基尼妹遭惡霸痛毆

泰17歲少女「來月經」惹毛46歲男　遭全裸棄屍

阿富汗規模6.1地震！　首都強烈搖晃、鄰國也有感

委內瑞拉強震增至1430死　18天大嬰兒受困32小時獲救

102年首見　日山梨「規模5.6地震」釀17傷

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

丹麥1小時內兩度刷新史上最高溫紀錄　德國捷克熱破40度

以黎簽安全協議　真主黨拒接受：等於是投降

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模大地震慘死

伊朗通膨因戰爭惡化　6月飆88.6%、食品價翻倍

更多熱門

相關新聞

德議員：明年7月決定是否恢復徵兵

德議員：明年7月決定是否恢復徵兵

德國國防委員會主席、保守派議員羅韋坎普（Thomas Roewekamp）表示，德國最晚必須在2027年7月底前決定是否恢復義務役徵兵制。此前，政府相關單位向約30萬名年輕人發出志願役意願調查，最終僅招募到530人。

鞋貼臉仍算進球！女裁判判決掀論戰

鞋貼臉仍算進球！女裁判判決掀論戰

德國在台協會出席廢死聯盟座談會　談廢死經驗、盼台灣進行社會對話

德國在台協會出席廢死聯盟座談會　談廢死經驗、盼台灣進行社會對話

熱浪猛襲歐洲　逾億人35°C高溫悶烤

熱浪猛襲歐洲　逾億人35°C高溫悶烤

超扯！德國「爆頭式」犯規竟算進球

超扯！德國「爆頭式」犯規竟算進球

關鍵字：

丹麥歐洲德國捷克

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎／動力火車頒獎說錯話了！Jolin再被戳中笑點

蝴蝶谷落石4人亡　山友圈看團員1句話詫異「領隊犯了大忌」

金曲獎／A-Lin超有哏「Jolin都笑到併軌」！

金曲獎／A-Lin結尾大崩潰！破音狂吼　網笑翻

蝴蝶谷恐怖山難4死1傷！倖存者送醫畫面曝

金曲獎／蔡依林激動奪最大獎！1句話感動全場

蝴蝶谷4罹難者遺體運至登山口！將送殯儀館

鄧愷威暫別大聯盟回3A

東京「箱子女」任人摸！被起底是AV女優

蝴蝶谷4死身分曝　倖存團員還原生死瞬間

金曲37完整得獎名單！蔡依林封后奪年度專輯3大獎

曾沛慈奪《浪姐7》總冠軍！

奇美博物館河馬雕像突位移！驚奇畫面網傻

溼答答！　午後「雨最大」

美軍再襲伊朗！　回應商船遭無人機攻擊

更多

最夯影音

更多
A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲

A-Lin站巨蟒開場..蔡依林台下比愛心！ 　唱「娜魯One～娜魯Two～」嗨爆金曲
田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

田馥甄哭了！唱恩師袁惟仁經典歌　「師徒練歌畫面」曝光太催淚

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

孫淑媚「掛空中」現身金曲獎　 「台語歌手→火辣唱跳」超反差！

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

小巨蛋唱〈三天三夜〉！　周湯豪合體比莉唱跳嗨翻

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面