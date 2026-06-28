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委內瑞拉強震增至1430死　18天大嬰兒受困32小時獲救

▲委內瑞拉強震，新生兒受困超過一天安全獲救。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

委內瑞拉強震災區傳出振奮人心的救援奇蹟，一名出生僅18天的嬰兒在瓦礫堆下受困32小時後平安獲救，且幾乎毫髮無傷，母親也在1小時後順利脫困。不過，官方今天證實，這場雙重強震死亡人數已攀升至1430人，另有超過5萬人失蹤，災情仍持續擴大。

法新社和路透社報導，首都卡拉卡斯（Caracas）北方沿海城市拉圭拉（La Guaira）是此次重災區之一。這座知名海灘城市至少有100棟建築，包括高層住宅，因強震倒塌或嚴重毀損。由於重型機具與官方救援資源不足，居民和志工多日來只能徒手翻找瓦礫，希望救出更多生還者。

社群媒體流傳的影片顯示，搜救人員在探照燈照明下，深夜於瓦礫堆中成功救出這名18天大的嬰兒，現場隨即響起熱烈掌聲。畫面中，嬰兒被包裹在棉被裡，由搜救人員小心接力傳遞，並以紙巾輕拭身體。

▲委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲委內瑞拉強震。（圖／路透）

分享影片的網友昆特羅（Andreina Quintero）表示，嬰兒受困32小時後毫髮無傷，母親則於約1小時後獲救。她隨後發布的影片顯示，母親躺在醫院病床上，醫護人員告知嬰兒並無明顯傷勢，並推測母親可能以自己的身體或周遭物品護住孩子，才讓嬰兒奇蹟生還。

這場於24日發生、規模分別為7.2及7.5的雙重強震，目前已造成至少1430人死亡。聯合國人道事務協調廳（OCHA）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）表示，目前仍有超過5萬人失蹤。

聯合國與國際援助機構正持續評估災情。國際移民組織（IOM）指出，依據人口分布及災損資料推估，受雙重強震影響的人數可能高達676萬，其中光是卡拉卡斯就有約200萬人受到波及，凸顯這場災難恐引發大規模人道危機。

▲委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲委內瑞拉強震。（圖／路透）

委內瑞拉政府表示，目前已有超過1600名外國救難人員抵達災區協助搜救，並加強重災區的進出管制。委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，另有10國救援隊正陸續抵達，目前已有1.4萬名軍警部署於拉圭拉，執行巡邏及衛生防疫工作。

外交部官員布朗柯（Oliver Blanco）指出，近幾小時內已有17架次航班抵達委內瑞拉，載運超過1600名國際救援人員，未來24小時預計還有25架救援專機將陸續抵達。

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