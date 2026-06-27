阿富汗規模6.1地震！　首都強烈搖晃、鄰國也有感

▲阿富汗規模6.1地震，鄰國巴基斯坦也有感，民眾站在街頭。（圖／路透）
文／中央社
美國地質調查所（USGS）資訊顯示，阿富汗東北部27日傍晚發生規模6.1地震，法新社記者在首都喀布爾和其他地區都通報感受強烈搖晃。
法新社記者指出，該地震波及阿富汗東部省份，包括柯斯特省（Khost）與南加哈省（Nangarhar），巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德也能感受到搖晃。
根據美國地質調查所資料，這起地震的震央位於阿富汗東北部，震源深度為199公里。
關於人員傷亡與災損，目前尚無詳細資訊。
▲阿富汗規模6.1地震，鄰國巴基斯坦也有感，民眾站在街頭。（圖／路透）
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美國地質調查所（USGS）資訊顯示，阿富汗東北部27日傍晚發生規模6.1地震，法新社記者在首都喀布爾和其他地區都通報感受強烈搖晃。
法新社記者指出，該地震波及阿富汗東部省份，包括柯斯特省（Khost）與南加哈省（Nangarhar），巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德也能感受到搖晃。
根據美國地質調查所資料，這起地震的震央位於阿富汗東北部，震源深度為199公里。
關於人員傷亡與災損，目前尚無詳細資訊。
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