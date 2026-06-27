為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模「魂斷異鄉」　慘死大地震

▲瓦妮莎在委內瑞拉地震中不幸身亡。（圖／翻攝自IG，下同）

記者王佩翊／編譯

委內瑞拉24日晚間發生雙強震，罹難人數上升至920人。巴西外交部證實有2名國民在當地身亡，如今最新消息指出，其中一人正是44歲知名巴西模特兒瓦妮莎（Vanessa Zacarias da Silva）。她的哥哥契亞哥（Thiago Nogueira）26日透過社群媒體心痛證實妹妹的死訊。據悉，瓦妮莎2個月前才剛為愛移居委內瑞拉，與戀人同居，不料竟碰上索命強震，魂斷異鄉。

為愛移居2個月！名模落腳海岸都市「剛好在最慘震央」

現年44歲的瓦妮莎外型亮麗，在巴西擔任職業模特兒。大約在2個月前，她決定跨海追愛，搬到了距離委內瑞拉首都卡拉卡斯約25公里的海岸都市拉瓜伊拉（La Guaira），與她的委內瑞拉籍戀人展開甜蜜同居生活。

不料，24日晚間，一場突如其來的強烈地震卻重創這座城市。由於拉瓜伊拉正是本次地震中受災最為嚴重的重災區之一，大樓紛紛倒塌。瓦妮莎的哥哥契亞哥在臉書上哀慟寫道，「妹妹當時只是像往常一樣，努力經營著自己的生活。但非常遺憾，委內瑞拉這場強震悲劇，竟然就這樣從我們身邊奪走了這個如此優秀的人。」字字句句充滿心碎。

委國內部已920死、上百人埋瓦礫堆！巴西2公民遇難

巴西外交部24日當天曾發表聲明證實，有2名巴西籍男女在委內瑞拉強震中不幸身亡，但基於隱私當時並未公布姓名。

這場強震已在委內瑞拉全國釀成巨大災難。根據最新官方統計，地震至今已奪走至少920條人命、高達3360人受傷，更有172人目前仍生死未卜地被壓在崩塌的瓦礫堆與廢墟之下。此外，還有超過4000名災民無家可歸。