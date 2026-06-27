玩過頭！越南38歲男「馬桶沖洗器」整支塞進肛門　X光畫面曝

▲男子手術後，已脫離險境。（圖／翻攝自越南越安醫院，下同）

記者王佩翊／編譯

越南一名38歲的男子因一時興起，竟然將廁所用來沖洗屁股的「馬桶沖洗器」整支塞入自己的肛門。不料噴頭進去後瞬間卡死，儘管全家人出手幫忙，仍然拉不出來。男子因腹部劇痛被緊急送醫，醫生一照X光當場嚇傻，因噴槍上有凸出的按壓桿，若強行硬拉恐導致大腸當場被徹底撕裂、捅破，最後院方不得不緊急開腹，經過整整2個小時的手術，才替他保住一命。

根據越南越安（Việt Yên）綜合醫院官方網站發布的驚悚病例，這名38歲的男子日前因為下體卡著異物、痛苦不堪，在親友的陪同下前往醫院急診室。男子向醫生坦承，自己將馬桶沖洗器整支塞進肛門。

噴槍頭整個沒入直腸深處，男子這才發現「進得去出不來」，嚇得連忙呼叫家人幫忙，然而多次嘗試後仍然失敗，只能前往醫院求助。

越安綜合醫院院長陳明芳（Trần Minh Phương）指出，醫療團隊立刻為男子進行急診X光掃描，結果發現噴頭已經深深嵌進直腸與大腸交界處。醫生警告，這種馬桶沖洗器的噴槍頭具有堅硬的金屬外緣，上面還有一根用來控制水流的「長形按壓桿」；當噴頭被塞入腸道後，這根按壓桿就像魚鉤一樣，死死地勾住脆弱的腸道內壁。

醫生強調，如果像家屬那樣盲目地從外面硬拉水管，按壓桿會直接在腸道內橫向刮削，導致大腸嚴重撕裂，甚至捅破，引發穿孔或撕裂。

醫生當機立斷，決定放棄從肛門抽出異物，直接進行開腹手術。醫療團隊耗費了整整2個小時的漫長手術，才終於取出馬桶沖洗器的噴槍頭。該名男子目前已脫離險境，正在病房內休養。

陳明芳院長強調，肛門直腸非常脆弱，一旦發生異物卡死的意外，千萬不能嘗試自己動手拔出，否則極易引發大出血或腸穿孔等致命危機，必須在第一時間立即就醫，交由專業醫師進行評估與手術。