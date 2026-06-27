　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」

▲▼德國聯邦國防軍（Bundeswehr）新兵宣示入伍儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國聯邦國防軍（Bundeswehr）新兵宣示入伍儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

德國國防委員會主席、保守派議員羅韋坎普（Thomas Roewekamp）表示，德國最晚必須在2027年7月底前決定是否恢復義務役徵兵制。此前，政府相關單位向約30萬名年輕人發出志願役意願調查，最終僅招募到530人。

雙重威脅　募兵新制成效不彰

面對日益增長的俄羅斯威脅以及難以預測的美國政府，德國正積極尋求實施軍隊改革。德國聯邦國防軍（Bundeswehr）現役兵力約18.5萬人，目標是在2035年前擴編至26萬人，預備役則計畫擴充至20萬人，幾乎是現在的4倍。

為此，德國政府去年11月推出全新志願役模式，並強制要求18歲男性填寫從軍意願問卷，但成果顯然不如預期。

▼德國募兵成效不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

德國士兵參加演軍事演習,德軍。（圖／達志影像／美聯社）

7月底前做決定　議員坦言無法迴避

羅韋坎普向《法新社》表示，「如果德國無法透過志願體系達成（募兵）目標，我們將必須回歸徵兵制。我們必須在明年7月31日前做出決定。」

他表示，未來幾個月必須根本性評估，志願兵役制能否滿足政府設下的募兵目標，「我仍嚴重懷疑我們是否能夠做到。」但即使恢復徵兵制，也不會全面徵召每年約35萬名適齡男性，而是依實際需求招募所需人數。

▼德國民眾在首都柏林參加抗議活動，反對強制徵兵。（圖／路透）

▲▼德國民眾5日在首都柏林參加抗議活動，反對強制徵兵。（圖／路透）

理解民眾不安　呼籲重新武裝

針對全國各地近期多場反徵兵示威，羅韋坎普表示能夠理解民眾不安，並指出這與德國2011年暫停義務役後長達10多年不曾公開討論國防議題有關，「我們從未與年輕世代談論過戰爭、和平與國防的必要性。這就是為什麼，我強烈主張應該與這個世代對話，而不只是談論他們。」

羅韋坎普也重申柏林當局經常提出的警告，即俄羅斯最快可能在2029年前準備好對北約成員國發動攻擊。

他呼籲「歐洲必須獨立於美國重新武裝」，並期盼7月7日至8日在安卡拉（Ankara）舉行的北約峰會，能向俄羅斯總統普丁傳遞強烈的團結訊號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 1 4356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幻藍小熊禮服超仙「開衩到腿根」！　一現身全場嗨爆
紅毯第一摔！黃宣「走一半突踉蹌」
快訊／大雷雨轟南台灣！氣象署急發3縣市警報
快訊／蝴蝶谷山難4人慘被巨石砸死　遺體連夜運送下山
蝴蝶谷坍方4人命危！登山團成員：早上天氣還很好啊
準歌后穿馬甲超辣！胸前開V「上圍包不住」辣露深溝全被看光
冰球樂團失言現身　隊友救場回應爭議
快訊／18縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
亞歷三小受訪「怪聲亂回」！網轟：不尊重
樂團女主唱透視裝「辣到胸前狂抖」太猛　宣布：沒得獎就斷食
樂團女主唱「開深V超高衩」突吹一陣風　她急轉身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模「魂斷異鄉」　慘死大地震

募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」

玩過頭！越南38歲男「馬桶沖洗器」整支塞進肛門　X光畫面曝

生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍

鬆餅式坍塌！　委內瑞拉強震「3大隱患」加劇災情

泳池邊「肉體激戰」恐怖畫面曝！比基尼妹遭惡霸痛毆　暴血骨折

Anthropic最強AI模型部分鬆綁　美政府點頭「僅限可信夥伴使用」

美7歲男童「胖到115公斤」死亡！　父母被控虐童、謀殺

高市早苗親信慘了！　出差帶小三「公費開房」下場曝光

以為好友是惡鬼！泰醉男「持鐵鎚狂敲20下」活活打死他

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

「保鮮膜木乃伊」內幕曝！房屋借朋友住...出獄返家驚見女屍嚇壞

「他投球時我還沒出生…」賴謙凡目標超越王建民連兩年19勝

彰化男疑「站鐵軌上拍照」！區間快來不及煞　他噴飛水溝送醫亡

騎士連人帶車被洪水沖走

昆明降雨20分鐘範圍不到1坪

為愛搬委內瑞拉才2個月！巴西女模「魂斷異鄉」　慘死大地震

募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」

玩過頭！越南38歲男「馬桶沖洗器」整支塞進肛門　X光畫面曝

生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍

鬆餅式坍塌！　委內瑞拉強震「3大隱患」加劇災情

泳池邊「肉體激戰」恐怖畫面曝！比基尼妹遭惡霸痛毆　暴血骨折

Anthropic最強AI模型部分鬆綁　美政府點頭「僅限可信夥伴使用」

美7歲男童「胖到115公斤」死亡！　父母被控虐童、謀殺

高市早苗親信慘了！　出差帶小三「公費開房」下場曝光

以為好友是惡鬼！泰醉男「持鐵鎚狂敲20下」活活打死他

北車長輩開桌拚牌技　東森樂齡四健會累積逾2700人參與

大雨也澆不熄邊荷律人氣！《荷止微甜》登熱銷冠軍　簽書會500粉朝聖

從台東連線世界！南島故事論壇登場　共談島嶼文化與記憶

悍將保留兩洋投迎下半季　明保留賽中繼投手接手

金曲獎／秀蘭瑪雅飲控一個月「帶少奶奶出場」美成這樣　菜單曝光

桃園市府頒發吳鴻麟紀念獎學金　吳伯雄等4任縣市長同台亮相

委內瑞拉遭重創！前富邦洋投富藍戈報平安　發起援助盼國家再站起

松山車站71歲男倒臥剪票口嚇壞路人　緊急送醫搶命

金曲獎／愛妻捲高金素梅涉貪案　Matzka首現身：她才煮2顆蛋給我吃

金曲獎／紅毯第一摔！黃宣褲子穿太長「走一半突踉蹌」機智反應全放送

獨家直擊／Lulu騎機車下班？經紀人證實：在附近兜兜風

國際熱門新聞

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

102年首見　日山梨「規模5.6地震」釀17傷

川普孫女白宮拍Vlog　喊「這我家」網氣炸

泳池邊「肉體激戰」！比基尼妹遭惡霸痛毆

雙颱夾擊！　大阪「人孔蓋水柱」噴發3樓高

長榮「長麗輪」遇襲　川普下令轟炸伊朗

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」

泰17歲少女「來月經」惹毛46歲男　遭全裸棄屍

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

緬甸燒了逾50噸毒品　價值超過190億

伊朗襲擊貨輪！川普批：違反停火協議

更多熱門

相關新聞

「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝

「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝

俄羅斯莫斯科警方26日在一間解剖醫學中心的地下密室內，發現一個醫用冷凍庫裡竟然塞了5顆人類頭顱。這些頭顱全部被用厚重的透明塑膠膜緊緊包住。警方認為，這些人體器官是從當地醫院的太平間被偷走，背後可能涉及跨國黑市犯罪網絡。

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

鞋貼臉仍算進球！女裁判判決掀論戰

鞋貼臉仍算進球！女裁判判決掀論戰

德國在台協會出席廢死聯盟座談會　談廢死經驗、盼台灣進行社會對話

德國在台協會出席廢死聯盟座談會　談廢死經驗、盼台灣進行社會對話

關鍵字：

德國國防徵兵募兵俄羅斯北約

讀者迴響

熱門新聞

機票露餡抓包出軌！正宮秒懂尖叫

小飛機撞「中國尊」　CNN記者直擊

嘎家軍下令出征酸民　內部群組對話曝光

「巴威」颱風最快下周生成　路徑預測偏南

台積電每跌100元就買！　杜金龍估這價位是甜甜價

自殘片嚇壞全網！男星欠債40億「切小拇指求饒」

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

名醫陳柏旭癌逝　醫揭「脂肪肉瘤」2處好發：有硬塊應注意

伊拉克遭屠殺！韓國晉級夢快碎了

出獄返家驚見女屍嚇壞　「保鮮膜木乃伊」內幕曝

陸大媽朝空姐「丟餐具、吐口水」機長備降東京

一天換3國籍還是輸！韓國球迷崩潰

即／沒拉手剎車司機被2車夾壓　送醫搶命

到府清潔喝醉遭性侵兩次！惡男下樓拿橄欖油　塞她包包萬元封口

楊紫奪女主角！上海電視節得獎名單

更多

最夯影音

更多
世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明
19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面