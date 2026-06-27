募兵大失利　德議員：最晚明年7月須決定「是否恢復徵兵」





▲德國聯邦國防軍（Bundeswehr）新兵宣示入伍儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

德國國防委員會主席、保守派議員羅韋坎普（Thomas Roewekamp）表示，德國最晚必須在2027年7月底前決定是否恢復義務役徵兵制。此前，政府相關單位向約30萬名年輕人發出志願役意願調查，最終僅招募到530人。

雙重威脅 募兵新制成效不彰

面對日益增長的俄羅斯威脅以及難以預測的美國政府，德國正積極尋求實施軍隊改革。德國聯邦國防軍（Bundeswehr）現役兵力約18.5萬人，目標是在2035年前擴編至26萬人，預備役則計畫擴充至20萬人，幾乎是現在的4倍。

為此，德國政府去年11月推出全新志願役模式，並強制要求18歲男性填寫從軍意願問卷，但成果顯然不如預期。

▼德國募兵成效不如預期。（圖／達志影像／美聯社）



7月底前做決定 議員坦言無法迴避

羅韋坎普向《法新社》表示，「如果德國無法透過志願體系達成（募兵）目標，我們將必須回歸徵兵制。我們必須在明年7月31日前做出決定。」

他表示，未來幾個月必須根本性評估，志願兵役制能否滿足政府設下的募兵目標，「我仍嚴重懷疑我們是否能夠做到。」但即使恢復徵兵制，也不會全面徵召每年約35萬名適齡男性，而是依實際需求招募所需人數。

▼德國民眾在首都柏林參加抗議活動，反對強制徵兵。（圖／路透）



理解民眾不安 呼籲重新武裝

針對全國各地近期多場反徵兵示威，羅韋坎普表示能夠理解民眾不安，並指出這與德國2011年暫停義務役後長達10多年不曾公開討論國防議題有關，「我們從未與年輕世代談論過戰爭、和平與國防的必要性。這就是為什麼，我強烈主張應該與這個世代對話，而不只是談論他們。」

羅韋坎普也重申柏林當局經常提出的警告，即俄羅斯最快可能在2029年前準備好對北約成員國發動攻擊。

他呼籲「歐洲必須獨立於美國重新武裝」，並期盼7月7日至8日在安卡拉（Ankara）舉行的北約峰會，能向俄羅斯總統普丁傳遞強烈的團結訊號。