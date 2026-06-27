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生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍

▲▼生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍。（圖／翻攝自Khaosod）

▲少女被殺害後，遺體遭塞進行李箱，丟棄在鐵軌旁。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名17歲少女被發現在芭達雅失蹤，警方調查後鎖定一名46歲澳洲籍男子涉嫌重大，並在素萬那普機場將其逮捕。警方同日尋獲一個被丟棄在鐵道邊的行李箱，並在裡面發現全裸死亡的少女。如今監視器畫面也曝光，除了拍下少女與兇嫌手牽手走進公寓外，還拍到男子拖著沉重行李箱離開公寓的可疑行跡。

▲▼生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍。（圖／翻攝自Khaosod）

牽手進門變調！監視器驚悚直擊：他拿26吋大皮箱「夾在機車腳踏板」

根據Khaosod報導，死者為17歲的泰國東北部少女，好友發現她失蹤超過24小時後報警。警方調閱芭達雅中天二路一處豪宅公寓的監視器發現，25日凌晨3時34分，少女還開心地與該公寓租客、46歲的澳洲籍男子賽門手牽手走進大樓、搭電梯上15樓，但此後便再也沒有走出來。

直到同晚9時34分，監視器拍下賽門獨自拖著一個沉重的黑色26吋大行李箱走出公寓，並極其費力地將其放在租來的紅色摩托車前腳踏板上，隨後一路狂飆前往荒涼的鐵道旁，在監視器死角消失了整整9分鐘後，再度兩手空空地返回公寓。

▲▼生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍。（圖／翻攝自Khaosod）

警方突擊賽門的15樓高級公寓房間，發現屋內留有激烈打鬥痕跡，且人去樓空。泰國警方隨即展開追緝，並於26日晚間7時左右，在曼谷素萬那普機場逮捕正準備買機票逃回澳洲的賽門。當時賽門一臉驚恐，且警方也發現，他的脖子與雙臂上，有類似指甲抓痕，但他堅持否認犯行。

26日晚間11時17分，警方終於在距離公寓4.2公里外的鐵道旁草叢中，尋獲了這個黑色行李箱。一打開，便發現少女全身赤裸被強行折疊塞在箱內，身上僅蓋著一條棕色布料，且臉部遭到嚴重暴打，口鼻湧出大量鮮血，法醫研判早已死亡至少2天，而身上的刺青也與她相符。

▲▼生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍。（圖／翻攝自Khaosod）

荒謬自衛藉口曝光！辯稱：她經期來討500元、拿刀架我脖子

賽門被押回芭達雅警局後，在律師與翻譯陪同下接受徹夜偵訊，直到看到棄屍的監視器畫面，他才終於坦承犯案，但堅稱是意外殺人。

賽門辯稱，25日凌晨他在海灘搭訕少女並帶回公寓。不料一進房間，少女接完一通電話後便向他表示，「我月經來了，不方便陪你。」隨後伸手向他索要500泰銖（約新台幣478元）。賽門聲稱，正當他轉身伸手要拿錢包時，少女竟然變本加厲想要勒索更多錢，甚至不知道從哪裡抽出一把尖刀，直接架在他的脖子上威脅。

▲▼生前牽手畫面曝！泰17歲少女「突來月經」惹毛46歲澳男　遭全裸棄屍。（圖／翻攝自Khaosod）

他說，他為了自保，左手抓住少女拿刀的手，右手則死死掐住她的脖子，沒想到死者就這樣斷氣。賽門強調，自己絕對沒有故意殺人的意圖，純粹是為了自衛。

他透露，自己知道闖下大禍後驚慌失措，把遺體全身扒光塞進行李箱，並丟在浴室「伴屍一天一夜」，直到想不出辦法，才決定騎機車棄屍。
賽門目前已被依「故意殺人罪」、「隱匿與毀棄屍體罪」、「不當帶走15至18歲未成年人行猥褻罪」等4項重罪起訴。

 
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