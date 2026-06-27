鬆餅式坍塌！　委內瑞拉強震「3大隱患」加劇災情

▲委內瑞拉強震已釀逾900死，傷亡恐怕持續攀升。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日雙強震迄今至少造成920人罹難，另有超過4000人受傷，死傷人數預計持續攀升。各界專家指出，建築老舊、施工品質低落、地理因素，是這次災情慘重的3大關鍵原因。

微軟AI公益實驗室（AI for Good Lab）透過衛星影像分析重災區發現，拉瓜伊拉州（La Guaira）卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）近3萬棟建築中，高達1/3左右都已受損。《美聯社》取得的影片與衛星圖像也顯示，災區許多多層樓建築已完全倒塌。

強震襲來「鬆餅式坍塌」 3大因素曝光

專家們指出，委內瑞拉北部一些住宅，是在石油產業繁榮時期「迅速建造」而成，建商可能並未遵守降低地震風險的建築法規與標準。

工程師們表示，現代建築物耐震法規實施前，那些早在1950、1960年代就已完工的老舊住宅，也沒有接受進一步改造，以承受如此劇烈的搖晃。

此外，許多建築物坐落在鬆軟土壤上，進一步加劇地震構成的危險。

加州結構工程師、地震工程研究學會（EERI）前主席科克（David Cocke）分析，鬆軟土壤、高樓建築、老舊水泥結構3大因素導致廣泛破壞，尤其更是造成建築「鬆餅式」一層層坍塌的主因。這些建築「缺乏現代建築工法使用的強化鋼筋連結」，許多中低收入國家面臨更迫切的困境，至今都未強制要求老屋升級或補強。

其他專家指出，許多倒塌建築採用重磚作為非結構牆，或者存在「軟弱層」（soft story），也就是底層是車庫或其他類似開放空間的設計，但此類結構將增加「鬆餅式坍塌」的風險。

史丹佛大學土木與環境工程教授米蘭達（Eduardo Miranda）直言，「軟弱層」在全球各地都是嚴重問題，在委內瑞拉尤其普遍，「若較鬆軟的土質加上軟弱層，大樓就可能坍塌。」

雙強震加乘破壞 現行法規恐須檢討

巴西地質調查所（Geological Survey of Brazil）地球物理學家費雷拉（Marcos Ferreira）則指出雙強震連襲的破壞性，「就像我正在尖叫時，旁邊有人也跟著尖叫，震動就這樣被放大，並且增加潛在危害」。類似情況在2023年土耳其與敘利亞的強震中奪走近6萬條人命。

值得注意的是，倒塌建築竟包括不只1棟依照最新建築法規興建的建物。委內瑞拉土木工程師維耶爾馬（Juan Carlos Vielma）直言自己非常困惑，「我們不只要重建，更必須重新審視現行適用規範，因為我們的工程流程可能也出了問題。」