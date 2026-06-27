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高市早苗親信慘了！　出差帶小三「公費開房」下場曝光

▲▼現年60歲的茂木正是日本內閣官房長官木原稔的首席祕書官。（圖／產經省）

▲內閣官房長官秘書官茂木正。（圖／產經省）

記者張方瑀／綜合報導

日本政壇爆發重大桃色與紀律醜聞！內閣官房長官秘書官茂木正日前遭踢爆，竟在公費出差期間，私下邀約外遇對象到下榻飯店「開房間」，甚至被抓包兩人過夜卻只付了單人房費。由於茂木正是現任首相高市早苗極度倚重的核心幕僚，這起事件在日本政界引發軒然大波。

首相核心幕僚跌落神壇　曾獲罕見拔擢

現年60歲的茂木正是日本內閣官房長官木原稔的首席祕書官。回顧其政治經歷，他與現任首相高市早苗關係匪淺，早在高市擔任經濟產業副大臣時期，茂木正就曾擔任她的秘書官。

也因為這層關係，當高市早苗順利登上首相大位後，茂木正獲得了極為罕見的破格拔擢，出任官房長官秘書官。據悉，舉凡首相、內閣官房長官與副長官每日的政府基本方針高層會議，他幾乎無役不與，在決策圈內扮演關鍵角色，被外界視為高市身邊不可或缺的親信之一。

公費出差爽帶小三過夜　連住宿費也要坑

然而，這名高階幕僚卻敗在自己的私生活與操守。日本權威八卦週刊《文藝春秋》本月上旬大篇幅爆料，茂木正在正式接任現職前，也就是2025年5月至9月於經產省任職期間，竟利用花費公帑出差的機會，偷偷叫情婦來飯店幽會。

更離譜的是，兩人共度春宵卻只支付了一人份的住宿費，且期間還疑似牽涉到不當行為與內部資訊外洩的疑慮。

針對這起醜聞，木原稔於本月中旬出面證實了部分內容。他坦承，茂木正當時確實有5次在出差時與情婦於飯店幽會的紀錄，其中有2次更是一同過夜，且確實只付了單人房價。直到被《文藝春秋》記者追問查證後，茂木正才趕緊自掏腰包，將住宿費的差額補齊。

官方證實調職形同拔官　接任人選曝光

醜聞纏身後，茂木正的烏紗帽也宣告不保。綜合《每日新聞》與時事通信社等日媒報導，根據日本政府最新發布的人事命令，茂木正將在本月30日被調回經濟產業省，轉任經產省官房（性質等同於秘書處）。

至於空出的官房長官秘書官大位，則將由經產省總括審議官佐佐木啓介接手。日媒分析指出，這項調動在實質上就是將茂木正掃地出門。

對於這項人事大地震，木原稔在昨天的記者會上態度低調，並未正面回應茂木正被調職的真正原因。他僅以官方口吻強調，自己「向來不會針對個別的人事安排進行回覆」。而關於經產省後續的相關調查進度，木原稔則表示，目前一切都還在確認階段，承諾會盡快推動並完成調查作業。

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