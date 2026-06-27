記憶體太貴吃不消！　傳蘋果遊說川普政府「准買中國晶片」

▲德國漢堡市（hamburg）的Apple Store。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

受到記憶體晶片價格飆漲影響，科技巨頭蘋果（Apple）罕見調漲MacBook與iPad售價，導致單日市值蒸發2630億美元。為了緩解財務壓力，有知情人士透露，蘋果正積極遊說川普政府，希望能獲准向被美國國防部列入黑名單的中國「長鑫存儲」（CXMT）購買記憶體晶片。

晶片價格吃不消 蘋果尋求中國供應鏈解套

根據《金融時報》報導，6名知情人士指出，蘋果早在大約一個多月前就與美國商務部接觸，並鎖定華府官員與盟友展開遊說戰，試圖取得白宮的同意，向長鑫存儲採購晶片。

蘋果在25日罕見調漲MacBook和iPad價格，並將此舉歸咎於「吃不消」的記憶體價格，必須將成本轉嫁給消費者；這項決定也導致蘋果市值瞬間蒸發2630億美元，創下單日第二大跌幅紀錄。

AI熱潮排擠產能 傳統記憶體陷長期缺貨

雖然動態隨機存取記憶體（DRAM）價格曾在2023年因供過於求而崩盤，讓蘋果得以囤積大量廉價庫存；但過去3年的AI熱潮扭轉了市場局勢。

隨著各大科技巨頭豪擲數千億美元建置AI基礎設施，對先進DRAM（即HBM）的瘋狂需求，導致消費性電子產品使用的傳統記憶體面臨長期缺貨。

目前在中國以外的地區，記憶體市場高度集中在美國美光（Micron）、南韓三星（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）等三家大廠手中。若蘋果能將已經獲准在上海上市的長鑫存儲納入供應鏈，將有助於擺脫被現有供應商掐住脖子的窘境。

踩雷五角大廈黑名單 國會強烈反彈

事實上，美國並未明令禁止蘋果向長鑫存儲或另一家中國大廠「長江存儲」（YMTC）購買晶片，但這兩家公司都被五角大廈列入俗稱「1260H清單」的中國軍方公司黑名單中；該清單涵蓋數十個涉嫌與解放軍有關聯、恐危及美國國安的中國企業集團。

蘋果的遊說行動勢必面臨國會巨大阻力。美國眾議院中國委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）直言，蘋果若與中國軍方企業合作將是「非常嚴重的錯誤」，更痛批此舉是協助中共稱霸關鍵供應鏈。

▲美國好市多展售的Apple MacBook。（圖／達志影像／美聯社）

曾在2022年針對蘋果有意採購長江存儲晶片一事，警告蘋果「根本是在玩火」的共和黨前參議院情報委員會首席議員魯比歐（Marco Rubio）也表示，若蘋果執意採購，將面臨聯邦政府前所未有的嚴格審查。

哈德遜研究所安全專家索柏利克（Michael Sobolik）則批評，政府想擺脫對中國關鍵礦產的依賴，卻又批准在AI關鍵領域產生新依賴，毫無邏輯可言。

川普政府態度成關鍵

這波遊說的時機點，恰逢總統川普上個月在北京會見中國國家主席習近平之後。在此之前，以及兩人去年10月在南韓會面之前的幾個月裡，美國一直暫緩推出會衝擊中國企業的新科技出口管制。

去年商務部原本打算將長鑫存儲列入貿易黑名單「實體清單」（Entity List），但為了與中國的貿易戰停戰談判，遭到白宮要求暫緩。

五角大廈今年2月更新1260H清單時，曾因內部有人將長鑫存儲與長江存儲除名，引發白宮震怒並在1小時內急撤清單，本月重新發布時，兩家企業皆已被加回名單。

知情人士坦言，目前仍無法確定蘋果是否能獲得川普政府的保證，尤其是未來不將長鑫存儲列入實體清單的承諾。

有前官員警告，若放任蘋果向領取中國補貼的企業購買晶片，美國恐將失去另一個產業，「川普可以拿出魄力保住美國的記憶體產業，或者為了讓執行長庫克（Tim Cook）多擠出幾個百分點的利潤而將其毀於一旦。」

針對上述消息，蘋果拒絕發表評論，白宮也尚未做出回應。