　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

記憶體太貴吃不消！　傳蘋果遊說川普政府「准買中國晶片」

▲▼德國漢堡市（hamburg）的Apple Store。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國漢堡市（hamburg）的Apple Store。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

受到記憶體晶片價格飆漲影響，科技巨頭蘋果（Apple）罕見調漲MacBook與iPad售價，導致單日市值蒸發2630億美元。為了緩解財務壓力，有知情人士透露，蘋果正積極遊說川普政府，希望能獲准向被美國國防部列入黑名單的中國「長鑫存儲」（CXMT）購買記憶體晶片。

晶片價格吃不消　蘋果尋求中國供應鏈解套

根據《金融時報》報導，6名知情人士指出，蘋果早在大約一個多月前就與美國商務部接觸，並鎖定華府官員與盟友展開遊說戰，試圖取得白宮的同意，向長鑫存儲採購晶片。

蘋果在25日罕見調漲MacBook和iPad價格，並將此舉歸咎於「吃不消」的記憶體價格，必須將成本轉嫁給消費者；這項決定也導致蘋果市值瞬間蒸發2630億美元，創下單日第二大跌幅紀錄。

AI熱潮排擠產能　傳統記憶體陷長期缺貨

雖然動態隨機存取記憶體（DRAM）價格曾在2023年因供過於求而崩盤，讓蘋果得以囤積大量廉價庫存；但過去3年的AI熱潮扭轉了市場局勢。

隨著各大科技巨頭豪擲數千億美元建置AI基礎設施，對先進DRAM（即HBM）的瘋狂需求，導致消費性電子產品使用的傳統記憶體面臨長期缺貨。

目前在中國以外的地區，記憶體市場高度集中在美國美光（Micron）、南韓三星（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）等三家大廠手中。若蘋果能將已經獲准在上海上市的長鑫存儲納入供應鏈，將有助於擺脫被現有供應商掐住脖子的窘境。

踩雷五角大廈黑名單　國會強烈反彈

事實上，美國並未明令禁止蘋果向長鑫存儲或另一家中國大廠「長江存儲」（YMTC）購買晶片，但這兩家公司都被五角大廈列入俗稱「1260H清單」的中國軍方公司黑名單中；該清單涵蓋數十個涉嫌與解放軍有關聯、恐危及美國國安的中國企業集團。

蘋果的遊說行動勢必面臨國會巨大阻力。美國眾議院中國委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）直言，蘋果若與中國軍方企業合作將是「非常嚴重的錯誤」，更痛批此舉是協助中共稱霸關鍵供應鏈。

▲▼美國好市多展售的Apple MacBook。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國好市多展售的Apple MacBook。（圖／達志影像／美聯社）

曾在2022年針對蘋果有意採購長江存儲晶片一事，警告蘋果「根本是在玩火」的共和黨前參議院情報委員會首席議員魯比歐（Marco Rubio）也表示，若蘋果執意採購，將面臨聯邦政府前所未有的嚴格審查。

哈德遜研究所安全專家索柏利克（Michael Sobolik）則批評，政府想擺脫對中國關鍵礦產的依賴，卻又批准在AI關鍵領域產生新依賴，毫無邏輯可言。

川普政府態度成關鍵

這波遊說的時機點，恰逢總統川普上個月在北京會見中國國家主席習近平之後。在此之前，以及兩人去年10月在南韓會面之前的幾個月裡，美國一直暫緩推出會衝擊中國企業的新科技出口管制。

去年商務部原本打算將長鑫存儲列入貿易黑名單「實體清單」（Entity List），但為了與中國的貿易戰停戰談判，遭到白宮要求暫緩。

五角大廈今年2月更新1260H清單時，曾因內部有人將長鑫存儲與長江存儲除名，引發白宮震怒並在1小時內急撤清單，本月重新發布時，兩家企業皆已被加回名單。

知情人士坦言，目前仍無法確定蘋果是否能獲得川普政府的保證，尤其是未來不將長鑫存儲列入實體清單的承諾。

有前官員警告，若放任蘋果向領取中國補貼的企業購買晶片，美國恐將失去另一個產業，「川普可以拿出魄力保住美國的記憶體產業，或者為了讓執行長庫克（Tim Cook）多擠出幾個百分點的利潤而將其毀於一旦。」

針對上述消息，蘋果拒絕發表評論，白宮也尚未做出回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 1 4356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重訓卻瘦不了！男主管「做2改變」降糖甩8kg　逆轉紅字
台中36歲外送員慘死　驚悚瞬間曝
飛機衝北京「中國尊」　遭撞後最新畫面曝
場邊加派保鑣　邊荷律在台上哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市早苗親信慘了！　出差帶小三「公費開房」下場曝光

以為好友是惡鬼！泰醉男「持鐵鎚狂敲20下」活活打死他

記憶體太貴吃不消！　傳蘋果遊說川普政府「准買中國晶片」

一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」　旅館老闆等4人被判刑

「5顆人頭」塞冰箱畫面曝！　俄黑市販屍內幕：從太平間偷遺體

快訊／中俄「10多架軍機」進入南韓防空識別區！　未侵入領空

美全面擴大禁令！封殺「華為、中興」等中企產品　舊型號也逃不掉

停火後首次互轟！美軍發布空襲片　范斯強硬警告「以暴制暴」

川普19歲孫女白宮拍Vlog！　一句「這是我家」網全氣炸

等不到援助！委內瑞拉災民「克難開挖」　他痛失20家人：只剩我了

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

「保鮮膜木乃伊」內幕曝！房屋借朋友住...出獄返家驚見女屍嚇壞

彰化男疑「站鐵軌上拍照」！區間快來不及煞　他噴飛水溝送醫亡

「他投球時我還沒出生…」賴謙凡目標超越王建民連兩年19勝

騎士連人帶車被洪水沖走

昆明降雨20分鐘範圍不到1坪

高市早苗親信慘了！　出差帶小三「公費開房」下場曝光

以為好友是惡鬼！泰醉男「持鐵鎚狂敲20下」活活打死他

記憶體太貴吃不消！　傳蘋果遊說川普政府「准買中國晶片」

一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」　旅館老闆等4人被判刑

「5顆人頭」塞冰箱畫面曝！　俄黑市販屍內幕：從太平間偷遺體

快訊／中俄「10多架軍機」進入南韓防空識別區！　未侵入領空

美全面擴大禁令！封殺「華為、中興」等中企產品　舊型號也逃不掉

停火後首次互轟！美軍發布空襲片　范斯強硬警告「以暴制暴」

川普19歲孫女白宮拍Vlog！　一句「這是我家」網全氣炸

等不到援助！委內瑞拉災民「克難開挖」　他痛失20家人：只剩我了

花蓮赤科山水泥預拌車「翻覆邊坡」駕駛受困　消防急破壞車體救出

剛和林柏宏拍完實境！小提琴男神飛日演奏　台灣駐日代表現身力挺

國中時期女友單親養女17年！營造老董拒驗DNA　仍要付百萬扶養費

台中「百貨雙雄」商圈失守？　七期豪宅房價現盤整訊號

維德角小國寫奇蹟　門神霸氣喊「我們人少但都是戰士」

韓國女團人氣成員送暖！ILLIT李沅禧力挺樂天巨人　200杯咖啡送進心坎

埃及門將太神！舒貝爾擋下12碼寫隊史紀錄　連3球沒收創14年神蹟

東航擬斥資2970億 向空巴購買25架A330NEO

基隆無名騎樓烘焙坊！熟客都買大蒜麵包　現場回烤3條100元太便宜

重訓卻瘦不了！男主管「做2改變」降糖甩8kg　醫揭逆轉紅字關鍵

【救他！！】屏科大暴雨出現「壽比河」意外錄到騎士摔車

國際熱門新聞

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

102年首見　日山梨「規模5.6地震」釀17傷

川普孫女白宮拍Vlog　喊「這我家」網氣炸

雙颱夾擊！　大阪「人孔蓋水柱」噴發3樓高

長榮「長麗輪」遇襲　川普下令轟炸伊朗

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

伊朗襲擊貨輪！川普批：違反停火協議

緬甸燒了逾50噸毒品　價值超過190億

委內瑞拉強震增至920死　失蹤破5萬人

即／日山梨縣發生5.6地震　最大震度6弱

長髮女遭拖下車　翻滾多圈險輾斃

更多熱門

相關新聞

記憶體荒「只剩iPhone沒漲」

記憶體荒「只剩iPhone沒漲」

蘋果25日晚間重磅宣布，iPad、Macbook系列全面調漲，以基本款來看，漲幅最高來到17,000元，但面對即將迎來iPhone 18（秋季發表會），蘋果並未公布關於手機系列漲幅，但今年記憶體荒，各家手機早就撐不住紛紛調漲，尤其在中階機調漲幅度最劇烈，《ETtoday新聞雲》也替讀者整理各大廠牌中、高階機種漲幅，提供給讀者在未來選機參考。

蘋果暗示可能還有後續調價

蘋果暗示可能還有後續調價

台出席矽盛世峰會　美國務院：推動AI革命要角

台出席矽盛世峰會　美國務院：推動AI革命要角

長鑫存儲「坐四望三」　年底DRAM產能有望超越美光

長鑫存儲「坐四望三」　年底DRAM產能有望超越美光

美光財報炸裂！華邦電、南亞科漲逾8%　台廠記憶體反彈秀

美光財報炸裂！華邦電、南亞科漲逾8%　台廠記憶體反彈秀

關鍵字：

蘋果記憶體晶片AI科技Apple長鑫存儲

讀者迴響

熱門新聞

機票露餡抓包出軌！正宮秒懂尖叫

小飛機撞「中國尊」　CNN記者直擊

嘎家軍下令出征酸民　內部群組對話曝光

出獄返家驚見女屍嚇壞　「保鮮膜木乃伊」內幕曝

「巴威」颱風最快下周生成　路徑預測偏南

伊拉克遭屠殺！韓國晉級夢快碎了

台積電每跌100元就買！　杜金龍估這價位是甜甜價

陸大媽朝空姐「丟餐具、吐口水」機長備降東京

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

即／沒拉手剎車司機被2車夾壓　送醫搶命

到府清潔喝醉遭性侵兩次！惡男下樓拿橄欖油　塞她包包萬元封口

名醫陳柏旭癌逝　醫揭「脂肪肉瘤」2處好發：有硬塊應注意

北京第一高樓「中國尊」　傍晚遭飛機撞擊

「台中結界」失效了！　凌晨雷雨大到房子都在震

一天換3國籍還是輸！韓國球迷崩潰

更多

最夯影音

更多
世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明
19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面