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美7歲男童「胖到115公斤」死亡！　父母被控虐童、謀殺

▲▼兒童,男孩,男童,輪椅。（圖／VCG）

▲美國一名男童因為過度肥胖死亡，父母被依虐童罪名起訴。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／綜合報導

美國密西根州一名7歲男童卡斯柏（Casper O'Brien）2025年11月離世，死亡時體重高達255磅（約115.6公斤），驗屍結果認定死因為極度病態肥胖。他的父母達米安（Damien O'Brien）與潔西卡（Jessica O'Brien）被檢方以二級謀殺、虐童及酷刑等多項罪名起訴，目前已依法逮捕。

根據NBC報導，這對夫妻是在一名目擊者通報當局後被捕。法院文件顯示，兩人面臨的指控包括二級謀殺、在另一名兒童面前犯下的二級虐童、酷刑罪，以及另外2項二級虐童罪。

檢方認為，達米安與潔西卡未能提供孩子基本的飲食管理、適當的運動規劃，以及符合衛生標準的居住空間。更令人震驚的是，兩人雖擁有醫療保險，卻始終不願安排卡斯柏就醫，導致男童全身長出嚴重褥瘡、皮疹以及多種疾病，最終不治。卡斯柏的驗屍報告認定，其死因為極度病態肥胖。

除了卡斯柏之外，這對夫妻還育有一名案發時年僅5歲的女兒。卡斯柏的妹妹同樣因缺乏妥善照顧而出現嚴重肥胖問題。執法人員趕抵現場時，發現女童全身骯髒、頭髮嚴重打結，被關在屋外。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。

 
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