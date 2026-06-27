美全面擴大禁令！封殺「華為、中興」等中企產品　舊型號也逃不掉

▲美國宣布將全面擴大進口禁令，嚴格限制華為、中興通訊等中國科技巨頭的設備流入美國市場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦通信委員會（FCC）26日拋出震撼彈，宣布將全面擴大進口禁令，嚴格限制華為、中興通訊等中國科技巨頭的設備流入美國市場。這也是華府當局近年以「危及國家安全」為由，對中國電子產品祭出的最新一波強硬制裁。

禁令全面升級 舊款型號一併封殺

根據《中央社》報導，FCC早在2022年就曾對華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua）等5家中企發布禁令，限制其新型電信與視訊監控設備進入美國。

然而，這次的最新政策將封殺範圍進一步擴大。FCC指出，這項禁令不再僅限於2022年底後設計的新產品，連「舊款型號」也將一併納入管制。涵蓋範圍包括用於「公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施實體安全監控以及其他國家安全用途」的所有設備。

FCC官方強調，「這項行動對於『透過減輕美國通訊產業風險來保護國家安全』是必要之舉。」新禁令預計將於7月初正式生效。不過FCC也補充，目前美國民眾已經持有的舊設備，仍可繼續使用。

頻頻出招 無人機、路由器皆成眼中釘

這並非美國近期唯一的防堵動作。FCC為了防範潛在的資安威脅，近年可謂大動作頻頻。去年10月，FCC就以3比0的投票結果通過新規定，除了拒絕核准含有黑名單公司零件的新裝置，更賦予官方在特定情況下撤銷先前已核准設備的權力。

隨後在去年12月，FCC宣布全面禁止進口所有新型號的中國無人機；今年3月，更將矛頭對準中製消費級路由器，禁止新型號的網路連接設備輸美。雖然先前的命令並未限制舊款無人機與路由器，但如今監管力道顯然已全面收緊。

中企反彈提告 美方考慮加碼斷網

面對美方的連番圍剿，中國駐華盛頓大使館及相關涉事企業目前都尚未對此做出回應。不過，海康威視已在去年12月採取法律行動，入稟法院控告FCC，痛批官方此舉根本是「逾越權限」，且完全缺乏實質的行動依據。

美中科技角力短時間內恐難止息。根據了解，FCC目前甚至正在研擬一項更激進的政策，考慮禁止美國電信業者與中國電信公司進行互連。一旦該政策正式通過，將等同於直接封殺中國電信業者在美國經營資料中心的權利，對中企在美布局將造成毀滅性的打擊。