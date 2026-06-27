「5顆人頭」塞冰箱畫面曝！　俄黑市販屍內幕：從太平間偷遺體

▲俄羅斯警方突襲一間醫學中心地下室，搜出5顆人類頭顱。（圖／翻攝自IC Russia，下同）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯莫斯科警方26日在一間解剖醫學中心的地下密室內，發現一個醫用冷凍庫裡竟然塞了5顆人類頭顱。這些頭顱全部被用厚重的透明塑膠膜緊緊包住。警方認為，這些人體器官是從當地醫院的太平間被偷走，背後可能涉及跨國黑市犯罪網絡。

割開塑膠膜驚見眼鼻！警突擊地下密室直擊「5顆斷頭」

根據美國《太陽報》（The US Sun）報導，這起驚悚事件發生在莫斯科蘇茲達爾斯卡亞街（Suzdalskaya Street）的一家解剖醫學中心。俄羅斯警方日前接獲線報，26日大動作派出大批警力突襲該中心的地下密室，並在一個大型的醫療專用冷凍庫內，搜出了這5顆裝在裡面的頭顱。

從現場曝光的流出畫面可以看到，辦案人員戴著手套，小心翼翼地剝開塑膠膜後，露出一顆顆人類頭顱，令人毛骨悚然。調查指出，這5顆人頭是在警方突襲的一周前被運抵該處，其主要用途竟然是被當作「醫學培訓標本」，用來教授高階的「面部整型手術」技術。

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隨著莫斯科警方的深入挖掘，這批斷頭的源頭，可能來自聖彼得堡的亞歷山德羅夫斯卡亞醫院（Alexandrovskaya Hospital）。該院的病理學科主任安德烈·卡維茨基（Andrei Kavetsky）先前已經遭到逮捕，他涉嫌充當「太平間內鬼」，每個月以50萬盧布（約新台幣19.7萬元）的代價，長期向一家名為「Anabioz」的生物科技公司非法提供屍體與生物材料。目前該公司的創始人斯坦尼斯拉夫·馬斯洛夫（Stanislav Maslov）也已落網。

更令人震驚的是該集團的犯罪手法。他們將偷來的屍體內臟、骨骼組織全部強行摘除，轉賣給美容整型、外科及牙科領域作為「實驗標本」，現場甚至被搜出多個專門用來運送人頭的物流箱。

為了不讓東窗事發，該集團甚至「貍貓換太子」，許多死者在死後莫名「人間蒸發」，當家屬前往太平間認屍領回時，集團成員便會偷偷用其他無名屍進行調包，藉此隱藏死者器官與組織早已被摘除的事實。