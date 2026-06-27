　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

「5顆人頭」塞冰箱畫面曝！　俄黑市販屍內幕：從太平間偷遺體

▲▼「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝。（圖／翻攝自IC Russia）

▲俄羅斯警方突襲一間醫學中心地下室，搜出5顆人類頭顱。（圖／翻攝自IC Russia，下同）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯莫斯科警方26日在一間解剖醫學中心的地下密室內，發現一個醫用冷凍庫裡竟然塞了5顆人類頭顱。這些頭顱全部被用厚重的透明塑膠膜緊緊包住。警方認為，這些人體器官是從當地醫院的太平間被偷走，背後可能涉及跨國黑市犯罪網絡。

▲▼「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝。（圖／翻攝自IC Russia）

割開塑膠膜驚見眼鼻！警突擊地下密室直擊「5顆斷頭」

根據美國《太陽報》（The US Sun）報導，這起驚悚事件發生在莫斯科蘇茲達爾斯卡亞街（Suzdalskaya Street）的一家解剖醫學中心。俄羅斯警方日前接獲線報，26日大動作派出大批警力突襲該中心的地下密室，並在一個大型的醫療專用冷凍庫內，搜出了這5顆裝在裡面的頭顱。

從現場曝光的流出畫面可以看到，辦案人員戴著手套，小心翼翼地剝開塑膠膜後，露出一顆顆人類頭顱，令人毛骨悚然。調查指出，這5顆人頭是在警方突襲的一周前被運抵該處，其主要用途竟然是被當作「醫學培訓標本」，用來教授高階的「面部整型手術」技術。

▲▼「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝。（圖／翻攝自IC Russia）

▲▼「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝。（圖／翻攝自IC Russia）

內鬼名醫月收20萬！「調包死屍」挖內臟賣醫美公司實驗

隨著莫斯科警方的深入挖掘，這批斷頭的源頭，可能來自聖彼得堡的亞歷山德羅夫斯卡亞醫院（Alexandrovskaya Hospital）。該院的病理學科主任安德烈·卡維茨基（Andrei Kavetsky）先前已經遭到逮捕，他涉嫌充當「太平間內鬼」，每個月以50萬盧布（約新台幣19.7萬元）的代價，長期向一家名為「Anabioz」的生物科技公司非法提供屍體與生物材料。目前該公司的創始人斯坦尼斯拉夫·馬斯洛夫（Stanislav Maslov）也已落網。

更令人震驚的是該集團的犯罪手法。他們將偷來的屍體內臟、骨骼組織全部強行摘除，轉賣給美容整型、外科及牙科領域作為「實驗標本」，現場甚至被搜出多個專門用來運送人頭的物流箱。

為了不讓東窗事發，該集團甚至「貍貓換太子」，許多死者在死後莫名「人間蒸發」，當家屬前往太平間認屍領回時，集團成員便會偷偷用其他無名屍進行調包，藉此隱藏死者器官與組織早已被摘除的事實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 1 4356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
機票露餡抓包出軌！　正宮秒懂崩潰尖叫
快訊／新竹2死！BMW女滅頂亡　農民被沖走遺體找到了
快訊／伊朗關鍵進球VAR判定不算　埃及驚險晉級
快訊／紅色警戒發布！堰塞湖估24小時內溢流　重要道路封閉
快訊／「保鮮膜長髮女木乃伊」身分查出來了
川普19歲孫女白宮拍Vlog！　一句「這是我家」網全氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

記憶體太貴吃不消！　傳蘋果遊說川普政府「准買中國晶片」

一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」　旅館老闆等4人被判刑

「5顆人頭」塞冰箱畫面曝！　俄黑市販屍內幕：從太平間偷遺體

快訊／中俄「10多架軍機」進入南韓防空識別區！　未侵入領空

美全面擴大禁令！封殺「華為、中興」等中企產品　舊型號也逃不掉

停火後首次互轟！美軍發布空襲片　范斯強硬警告「以暴制暴」

川普19歲孫女白宮拍Vlog！　一句「這是我家」網全氣炸

等不到援助！委內瑞拉災民「克難開挖」　他痛失20家人：只剩我了

前空姐和機長「駕駛艙激戰」！轉戰OnlyFans　大爆高空性愛秘辛

冷血丟包！長髮女遭拖下車「狠摔高速公路上」　翻滾多圈險輾斃

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

「保鮮膜木乃伊」內幕曝！房屋借朋友住...出獄返家驚見女屍嚇壞

彰化男疑「站鐵軌上拍照」！區間快來不及煞　他噴飛水溝送醫亡

「他投球時我還沒出生…」賴謙凡目標超越王建民連兩年19勝

騎士連人帶車被洪水沖走

昆明降雨20分鐘範圍不到1坪

記憶體太貴吃不消！　傳蘋果遊說川普政府「准買中國晶片」

一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」　旅館老闆等4人被判刑

「5顆人頭」塞冰箱畫面曝！　俄黑市販屍內幕：從太平間偷遺體

快訊／中俄「10多架軍機」進入南韓防空識別區！　未侵入領空

美全面擴大禁令！封殺「華為、中興」等中企產品　舊型號也逃不掉

停火後首次互轟！美軍發布空襲片　范斯強硬警告「以暴制暴」

川普19歲孫女白宮拍Vlog！　一句「這是我家」網全氣炸

等不到援助！委內瑞拉災民「克難開挖」　他痛失20家人：只剩我了

前空姐和機長「駕駛艙激戰」！轉戰OnlyFans　大爆高空性愛秘辛

冷血丟包！長髮女遭拖下車「狠摔高速公路上」　翻滾多圈險輾斃

實況主狠酸全民瘋台積電！　錯買HTC「一句話引台下觀眾共鳴」

「龍源Gay」正式死會！章龍源今娶圈外女友　網驚：他真的愛女生

蔬菜煮越久越沒營養？營養師揭「7大烹調關鍵」：番茄加熱吸收率反而更高

佐佐木朗希5保送吞敗　羅伯斯直言：速球、指叉球都失靈

記憶體太貴吃不消！　傳蘋果遊說川普政府「准買中國晶片」

台南國際芒果節盛大開幕　黃偉哲：持續布局國內外市場

3天雨3小時下完　李四川：極端氣候工程設計有上限

驚悚片《墜2》場景拉到泰國　卡在近7座台北101高空中動彈不得　

14歲足球新星遭成年球員圍毆　陸足協「只罰禁賽數月」

全家一起坐醫院大廳內寫生　中醫大市醫建立健康新地標

【救他！！】屏科大暴雨出現「壽比河」意外錄到騎士摔車

國際熱門新聞

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

前空姐自爆和機長「駕駛艙肉體激戰」！

長榮「長麗輪」遇襲　川普下令轟炸伊朗

雙颱夾擊！　大阪「人孔蓋水柱」噴發3樓高

102年首見　日山梨「規模5.6地震」釀17傷

川普孫女白宮拍Vlog　喊「這我家」網氣炸

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

伊朗襲擊貨輪！川普批：違反停火協議

委內瑞拉強震增至920死　失蹤破5萬人

即／日山梨縣發生5.6地震　最大震度6弱

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

緬甸燒了逾50噸毒品　價值超過190億

路透：塔塔電子遇駭　疑含台積電文件

更多熱門

相關新聞

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

烏660架無人機狂轟　克里米亞進入緊急狀態

在歷經25日堪稱開戰以來最大規模的烏克蘭無人機轟炸後，克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）於26日正式宣布，整個克里米亞半島及塞凡堡市（Sevastopol）即刻「進入緊急狀態」。阿克瑟諾夫更罕見坦承，俄軍防空系統並非完美，克里米亞正面臨極為嚴峻的考驗。

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

烏克蘭「地方媽媽」斬首俄軍指揮官　真實身分曝光

影片曝光！法國海軍垂降　查扣俄國油輪

影片曝光！法國海軍垂降　查扣俄國油輪

澤倫斯基下令「先發制人」攻俄　目標曝光

澤倫斯基下令「先發制人」攻俄　目標曝光

重演侵烏劇本？　普丁驚爆「醞釀混合戰」

重演侵烏劇本？　普丁驚爆「醞釀混合戰」

關鍵字：

俄羅斯器官交易醫學黑幕警方突襲非法交易

讀者迴響

熱門新聞

小飛機撞「中國尊」　CNN記者直擊

嘎家軍下令出征酸民　內部群組對話曝光

出獄返家驚見女屍嚇壞　「保鮮膜木乃伊」內幕曝

伊拉克遭屠殺！韓國晉級夢快碎了

陸大媽朝空姐「丟餐具、吐口水」機長備降東京

台積電每跌100元就買！　杜金龍估這價位是甜甜價

即／沒拉手剎車司機被2車夾壓　送醫搶命

到府清潔喝醉遭性侵兩次！惡男下樓拿橄欖油　塞她包包萬元封口

北京第一高樓「中國尊」　傍晚遭飛機撞擊

「台中結界」失效了！　凌晨雷雨大到房子都在震

快訊／伊朗證實「攻擊波斯灣美軍據點」

里長拒滯洪池只要清淤　原因超傻眼

一天換3國籍還是輸！韓國球迷崩潰

下體長異物忍3年！阿伯一脫褲「已成菜園」　醫：無法自癒

鄭宗哲基襪大戰一戰解鎖4紀錄！

更多

最夯影音

更多
世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明
驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

驚險畫面曝！新竹道路慘如激流河　騎士「連人帶車被洪水沖走」

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

19刀斬斷主播夢！女大生租屋處慘死 房東目擊、關鍵通聯全指向「消失的房客」｜聯合大學情殺案●上｜《我在案發現場》

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

彰化驚見「保鮮膜木乃伊」　長髮蠟化屍體遭棄荔枝園草叢

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

大雨狂炸！新竹爆淹水災情　「1國中、1國小」緊急停課

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面