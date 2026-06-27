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一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」　旅館老闆等4人被判刑

▲▼一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」　旅館老闆等4人被判刑。（圖／翻攝X）

▲一家4口出國旅遊，卻不幸遭殺蟲劑毒死。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

德國漢堡一家四口前往土耳其伊斯坦堡旅遊，卻在下榻旅館遭殺蟲劑毒死。伊斯坦堡第30高等刑事法院宣判，旅館老闆、除蟲公司負責人與員工一共4名被告，分別處以12年至18年不等的有期徒刑。

開心出遊全喪命　旅館有問題

去年11月9日，父親塞爾維特（Servet Bocek）、母親吉德姆（Cigdem Bocek）帶著6歲兒子與3歲女兒抵達伊斯坦堡，他們在港灣套房旅館（Harbour Suit Hotel）登記入住，並且滿心期待地展開夢幻假期。

一家人曾在城內各處餐廳與街頭小吃攤用餐，11月11日孩子們突然出現劇烈的噁心、嘔吐與暈眩等症狀，被緊急送醫後醫師研判為食物中毒。

未料，全家返回旅館後，不僅孩子們病情急轉直下，就連父母也出現症狀。吉德姆與兒女相繼不治，塞爾維特在加護病房搶救6天後於11月17日離世。

不尋常的是，除了這一家四口，旅館內還有一名義大利旅客與一名摩洛哥旅客疑似中毒送醫。當局隨即對旅館執行大規模疏散與檢測，並且展開調查。

▲▼一家4口土耳其度假「竟遭殺蟲劑毒死」　旅館老闆等4人被判刑。（圖／翻攝X）

通風管道滲毒氣　除蟲竟害命

調查確認，旅館進行除蟲作業時，殺蟲劑內含的劇毒氣體，透過浴室通風管道滲入住客房間，導致一家四口喪命。致命元兇磷化鋁（aluminium phosphide），吸入過量就可能致死。

更令人憤慨的是，實際執行除蟲作業的員工多根（Dogan Cagferoglu）根本未持合法職業執照。

法官認定4名被告均涉及「有意識過失導致多人死亡」，裁定旅館老闆哈坎（Hakan Oglak）13年4個月徒刑，並且拒絕因獄中表現良好而減刑。

除蟲公司DSS負責人澤基（Zeki Kisi）與兒子塞爾坎（Serkan Kisi）各判18年，員工多根則判12年2個月又20天。

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