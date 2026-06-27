停火後首次互轟！美軍發布空襲片　范斯強硬警告「以暴制暴」

▲美軍26日打擊伊朗沿岸雷達站、飛彈及無人機存放設施。（圖／翻攝X@CENTCOM）

記者吳美依／綜合報導

美伊爆發簽署諒解備忘錄（MoU）以來首次衝突。對此，美國總統川普痛批德黑蘭違反停火，美國副總統范斯也強硬表示，「如果他們對備忘錄的執行方式有異議，大可拿起電話來談。但訴諸暴力就將遭遇暴力回應。」

才簽備忘錄 美伊又開火

美伊17日簽署14點諒解備忘錄後，目前正處於60天談判期，雙方須就船隻通行、高濃縮鈾儲備等議題達成最終協議。

不過，伊朗25日發動至少4架無人機，攻擊通行荷莫茲海峽的商船「長麗輪」（Ever Lovely）。隔日，美軍便對伊朗境內多處目標展開空襲。

美國中央司令部（CENTCOM）發布聲明及影片證實，美軍26日出動戰機，打擊伊朗沿岸雷達站、飛彈及無人機存放設施，回應德黑蘭前一天發射自殺無人機攻擊的行動。

美國中央司令部說，「伊朗軍隊針對商船的無端攻擊明顯違反停火。此外，隨著越來越多商業活動通行這條關鍵的國際貿易廊道，伊朗的危險行為也削弱了航行自由」，重申將繼續為通行海峽的商船提供安全航行協調與支持。

堅稱海峽主權 伊朗回擊

對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅給予「迅速而決定性的回應」，宣稱擊退美軍對荷莫茲海峽沿岸西里克島（Sirik Island）的攻擊，並且反擊美國在波斯灣地區的多處設施，「若侵略行為再度發生，我們的回應規模將超過這次。」

伊朗國會國家安全委員會主席阿齊齊（Ebrahim Azizi）26日強調，「荷莫茲海峽由伊朗管轄，請尊重規則」，堅稱無人機攻擊並非違反停火協議，而是「停火管理」。