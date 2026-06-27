川普19歲孫女白宮拍Vlog！　一句「這是我家」網全氣炸

▲川普19歲孫女凱伊（Kai Trump）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的19歲孫女凱伊（Kai Trump）近日在YouTube頻道上傳了一支白宮開箱影片，沒想到她在影片中隨口一句「歡迎來到我家」，並大喇喇坐上總統辦公椅的舉動，瞬間引發大批網民砲轟。

開箱白宮 19歲凱伊稱：歡迎來到我家

綜合外媒報導，19歲的凱伊日前在個人YouTube頻道上傳了最新Vlog。影片一開頭，她手裡拿著一隻微型麥克風，對著鏡頭直呼，「好啦大家，歡迎來到我家（my house）。」這段畫面隨後被轉發至社群平台X，隨即掀起強烈輿論海嘯。

凱伊在影片中展現了她一貫帶點諷刺與幽默的旁白風格，帶領觀眾在白宮四處參觀，不僅秀出開國元勳喬治·華盛頓（George Washington）的肖像畫與白宮正門，還分享了自己小時候在白宮踢足球的童年回憶，並曝光多個關於祖父川普總統的私下趣事。

帶粉絲直擊UFC舞台 大方坐上橢圓形辦公室總統椅

影片中，凱伊也帶粉絲直擊了先前白宮舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）第250期活動的巨大舞台，並一一介紹幾位維持白宮日常運作的重要幕後工作人員。

隨後，凱伊更直接走進象徵美國最高權力核心的橢圓形辦公室（Oval Office）。她大方透露，因為祖父川普真的很喜歡金色，所以才在辦公室裡加了許多金色的裝飾元素。

影片過程中，她甚至毫無顧忌地直接坐上總統的辦公椅，一邊大聊川普對健怡可樂的狂熱，還爆料祖父平時只要按一下桌上的按鈕，就會有專人把可樂送過來。

網民氣炸狂酸：這是所有美國人的家！

然而，凱伊將國家級歷史建築視為私人住宅的輕率態度，讓大批網民完全無法接受，紛紛湧入留言痛批。

有網友直接開嗆，「凱伊·川普，那不是妳家，那是我們大家的家。」也有人狠酸，「看到Z世代（Gen Z）在白宮裡拍Vlog，歷任已故總統看到可能都會氣到從棺材裡跳出來。」更有網友痛罵，「到底為什麼該死的要讓她拍這種東西？」