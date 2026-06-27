川普19歲孫女白宮拍Vlog！　一句「這是我家」網全氣炸

▲川普19歲孫女凱伊（Kai Trump）。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）的19歲孫女凱伊（Kai Trump）近日在YouTube頻道上傳了一支白宮開箱影片，沒想到她在影片中隨口一句「歡迎來到我家」，並大喇喇坐上總統辦公椅的舉動，瞬間引發大批網民砲轟。
開箱白宮 19歲凱伊稱：歡迎來到我家
綜合外媒報導，19歲的凱伊日前在個人YouTube頻道上傳了最新Vlog。影片一開頭，她手裡拿著一隻微型麥克風，對著鏡頭直呼，「好啦大家，歡迎來到我家（my house）。」這段畫面隨後被轉發至社群平台X，隨即掀起強烈輿論海嘯。
凱伊在影片中展現了她一貫帶點諷刺與幽默的旁白風格，帶領觀眾在白宮四處參觀，不僅秀出開國元勳喬治·華盛頓（George Washington）的肖像畫與白宮正門，還分享了自己小時候在白宮踢足球的童年回憶，並曝光多個關於祖父川普總統的私下趣事。
帶粉絲直擊UFC舞台 大方坐上橢圓形辦公室總統椅
影片中，凱伊也帶粉絲直擊了先前白宮舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）第250期活動的巨大舞台，並一一介紹幾位維持白宮日常運作的重要幕後工作人員。
隨後，凱伊更直接走進象徵美國最高權力核心的橢圓形辦公室（Oval Office）。她大方透露，因為祖父川普真的很喜歡金色，所以才在辦公室裡加了許多金色的裝飾元素。
影片過程中，她甚至毫無顧忌地直接坐上總統的辦公椅，一邊大聊川普對健怡可樂的狂熱，還爆料祖父平時只要按一下桌上的按鈕，就會有專人把可樂送過來。
網民氣炸狂酸：這是所有美國人的家！
然而，凱伊將國家級歷史建築視為私人住宅的輕率態度，讓大批網民完全無法接受，紛紛湧入留言痛批。
有網友直接開嗆，「凱伊·川普，那不是妳家，那是我們大家的家。」也有人狠酸，「看到Z世代（Gen Z）在白宮裡拍Vlog，歷任已故總統看到可能都會氣到從棺材裡跳出來。」更有網友痛罵，「到底為什麼該死的要讓她拍這種東西？」
Kai Trump gave an EXCLUSIVE tour of the White House, where she’s lived for over 10 years, showing the Oval Office covered in gold and the infamous Diet Coke button in President Trump’s office ???????????? pic.twitter.com/45XkNCIy7g— Killa ???? (@KillaKreww) June 24, 2026
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