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等不到援助！委內瑞拉災民「克難開挖」　他痛失20家人：只剩我了

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲委內瑞拉強震，罹難人數已上升至920人。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日雙強震罹難人數已上升至920人，另有超過4000人受傷，失蹤人數高達5.1萬人以上。災民等不到政府援助，26日起紛紛自行挖掘廢墟，徒手搜尋埋在瓦礫堆中的家人。

淚等親人獲救　只剩他獨活

重災區拉瓜伊拉（La Guaira）居民希梅內斯（Nazareth Jimenez）眼看鄰居拿鐵鎚和電動工具切割水泥，焦急等待受困廢墟的兄弟姊妹、姪子姪女能否生還。

她邊哭邊說，「我的天啊，我們要怎麼把他們救出來？」並向全世界求援，「裡面還有人活著！」

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

雷耶斯（Omar Reyes）約20名家族成員都在這場災難中喪生，他經過2名子女葬身的廢墟時說，「我此生只剩下自己孤單一人了。」

28歲的卡德納斯（Yuleidy Cadenas）赤腳逃離倒塌建築後，目睹母親所住的12層公寓大樓宛如鬆餅一般塌陷。她爬上廢墟呼喊親人，兒子、弟弟和母親卻無一人回應，忍不住哽咽，「我會一直站在這裡等。」

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

黃金72小時　災民等不到政府援助

當地時間24日傍晚，規模7.2與7.5的強震接連重創委內瑞拉北部各州，其中又以拉瓜伊拉州與鄰近的首都卡拉卡斯（Caracas）災情最嚴重。

國際移民組織（IOM）估計，委內瑞拉可能高達676萬人受影響，光是卡拉卡斯就有約200萬人遭波及。國際紅十字會美洲區域主任佩斯（Loyce Pace）表示，人們至今「仍不敢重返曾經是家的地方」。

▲▼ 委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）淪重災區。（圖／路透）

面對黃金救援72小時的壓力，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示政府正全力應對，更多援助已在路上。26日晚間，當局宣布拉瓜伊拉進入軍事管制，外界必須申請許可才能進入，以防混亂局面影響搜救工作。

但在震後近2天，許多倖存者表示幾乎沒看見國家救援隊的身影，與官方宣傳的「強力政府應變」形象大相徑庭。

▼沿海城市卡蒂亞拉馬爾，當地醫院因強震受損，病人躺在醫院外。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉沿海城市卡蒂亞拉馬爾，當地醫院因強震受損，病人躺在醫院外。（圖／達志影像／美聯社）

國際馳援在路上　代理總統面臨挑戰

委內瑞拉政府26日表示，來自墨西哥、美國、薩爾瓦多、瑞士、哥倫比亞等地共861名國際志工正在路上，預計未來幾小時或幾天抵達。聯合國也宣布來自全球25支搜救隊的1000名緊急應變人員正趕赴災區。

代理總統羅德里格斯透露，她已與美國總統川普及國務卿盧比歐通話，確認華府派遣救援隊與援助物資的承諾。

▼委內瑞拉代理總統羅德里格斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉副總統羅德里格斯出任代理總統。（圖／達志影像／美聯社）

不過，這場災難仍對羅德里格斯構成巨大挑戰。

前總統馬杜洛今年1月被美軍逮捕後，她在美國支持下接掌政權。不過，該國已經陷入經濟混亂10多年，許多人並不認同她代表的政治運動合法性。如今強震又重創本就脆弱的國家經濟，外界密切關注，羅德里格斯能否兌現經濟復甦與社會穩定的承諾。

 
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