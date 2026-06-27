前空姐和機長「駕駛艙激戰」！轉戰OnlyFans　大爆高空性愛秘辛

▲艾比大爆料當空服員時的行業秘辛。（圖／翻攝自IG／itsabbyrosemain，下同）



記者王佩翊／綜合報導

一名曾在美國航空公司服務的34歲前空服員艾比．蘿絲（Abby Rose），近日接受訪問時大爆航空業內幕，聲稱自己曾在飛行途中被機長叫進駕駛艙「肉體激戰」，更語出驚人地指出，據她個人經驗，高達9成的機師曾對伴侶不忠，航空圈內長期盛行「約會文化」與「派對文化」，引發外界廣泛熱議。

轉戰成人平台 回憶高空激戰經過

目前已轉戰成人平台OnlyFans的艾比，向《太陽報》透露，她過去曾與一名機長交往，某次飛行途中，副機長暫時離開駕駛艙，對方便將她叫進駕駛艙內，兩人隨即在4萬2000英尺高空發生性關係。她解釋，當時飛機處於自動駕駛狀態，機長事先已確認航線追蹤無虞，因此她認為並未對飛航安全造成影響。不過這些說法純屬個人陳述，航空公司方面並未出面證實。

制服魔力加上外站文化 感情糾葛難避免

艾比表示，機組人員與飛行員因工作性質特殊，長時間並肩作業、頻繁跨國出勤，加上外站住宿期間閒暇時光充裕，種種條件都讓彼此容易產生曖昧情愫。她特別提到制服的加分效果，直言「制服本身就有一種魔力，讓人為之著迷。」她也坦承，曾在飛行中與某人之間出現強烈的性張力，事後相約見面，形容那是「有史以來最難忘的體驗」，並笑稱這對她而言是一種全新的刺激。

下了飛機立刻開交友軟體 乘客也是目標

除了機組人員之間的互動，艾比也揭露，許多同事一落地便立刻開啟交友軟體，積極尋覓當地的約會對象。有時若在航班上對某位乘客產生好感，甚至會主動交換聯絡方式，待航班結束後再安排見面。

現役空服員諾艾爾（Noelle）也曾形容，機組人員幾乎把班機當成「交友配對平台」在使用，還透露自己曾遇到乘客出價1000美元（約新台幣3萬1800元），希望購買她穿過的絲襪。從業長達20年的珍妮（Lady Janey）則更直白地說，在她所待的航空圈，換伴侶的頻率之高，「就像換床單一樣稀鬆平常」。

9成機師有外遇 她建議女性維持開放式關係

艾比進一步爆料，自己過去曾與一名飛行員交往，事後才赫然發現對方早已結婚，此事令她深感震驚。她認為，飛行員因職業光環加持，外型往往較為出眾，在異性眼中吸引力倍增，這也使得相關傳聞在航空圈中從未斷絕。她還指出，部分機師甚至會刻意在機艙出口守候，等待乘客主動遞上寫有電話號碼的紙條，再搭配交友軟體的「輔助」，幾乎可以夜夜笙歌。她因此建議，若女性想與機師交往，最好能接受「開放式關係」的模式，心理上才不會受傷。

廁所偷情她見怪不怪 只怪地點「太髒」

艾比表示，她曾在執勤期間親眼目睹一對情侶在機上廁所親熱，一旁一名老太太忍不住向她投訴，她給出的回應卻是「別管他們了」。她補充，比起廁所，她個人其實相當嫌棄這個場所，覺得「裡面不夠乾淨」，所以才會選擇駕駛艙，她認為那個地點顯然「有趣得多」。

航空業脫序行為不只這些

值得一提的是，艾比的說法並不少見，多名曾任職的空服員也曾公開分享外站派對文化的盛況，甚至表示每到一座新城市，都可能上演不同的約會故事。不過報導也指出，這些內容均來自受訪者的個人經歷，無法代表整體航空業的普遍現象。

此外，航空業近期也接連爆出其他脫序事件。兩周前，英國航空一名空服員被發現在商務艙廁所裸體跳舞，疑似涉及藥物問題；今年8月，美國西南航空也傳出一名機師帶著酒氣上班，本人卻辯稱是尼古丁口香糖所致。