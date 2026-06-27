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美情治報告擬交國會！　習近平等中共政要「隱藏財富」細節將曝光

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國情治單位正準備投下一枚震撼彈！根據美媒爆料，國家情報總監辦公室（ODNI）目前正積極彙整一份關鍵報告，預計在今年底前遞交國會。這份報告的核心焦點，正是要將中國國家主席習近平等中共高層的隱藏財富與資產細節，徹徹底底攤在陽光下。

依據法案編撰　美國情治單位動起來

根據《中央社》報導，美國《華盛頓時報》專欄「五角圈內」（Inside the Ring）指出，這項大動作是汰換與依循去年12月簽署生效的情報授權法案（IAA）要求，該法案也是「國防授權法案」（NDAA）的其中一環。

對此，ODNI發言人已向《華盛頓時報》證實，「我可以證實，ODNI正依據2026會計年度『情報授權法』積極撰寫這份報告。」這也意味著，美國情報機構將第二度嘗試揭露調查人員眼中，中共政要們所坐擁的數十億美元隱密資產。

表面高喊反資本　私下家屬代持巨額資產

諷刺的是，在習近平的領導下，中共官方對內不斷要求幹部必須成為「反資本主義鬥士」，然而調查人員卻指出，這些高官背後的驚人財富，主要都是透過中間人進行間接取得，並由家屬名義持有，以此掩人耳目。

據悉，上週卸任的美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已被賦予這項重任，必須合力在今年12月之前，將這份報告編撰完成並發布於網路。

調查層級拉高　政治局25名委員全納入

這份報告的調查範圍極廣，除了習近平與中共中央政治局其他6名常委的個人財富、金融資產及商業利益將被嚴格檢視外，更預計進一步延伸到政治局全體25名委員。

報告內容將會列舉出這些政要直接或間接掌控的所有有形與金融資產。調查範圍不只包含中國境內，就連香港、澳門以及中國境外的巨額不動產、高價值個人資產、投資帳戶與金融帳戶等商業資產，通通都無所遁形。

此外，法案中還有一項關鍵的防堵條款，要求情報分析家必須揪出所有協助「掩飾此類財富與資產所有權」的金融代理人、企業夥伴或其他實體，並會以ODNI先前提交給國會的「基準」資訊作為比對依據。

年底前上網公開　中國駐美使館暫無回應

法令明文規定，這項報告屆時必須以「非機密形式」直接公開在ODNI的官方網站上，供大眾查閱；至於更為深入、敏感的詳細研究內容，則允許列入「機密附件」當中。

這項號稱要揭開中共高層財富面紗的報告，無疑將引發美中關係新一輪的波瀾。不過，針對此項報導，中國駐美大使館發言人目前暫時未對此做出任何評論或回應。

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