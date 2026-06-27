曾被視為普丁接班人！親信伊凡諾夫「突傳死訊」　死因未公開

▲伊凡諾夫曾被視為普丁的接班人。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁的重要親信、前國防部長謝爾蓋·伊凡諾夫（Sergei Ivanov）病逝，享壽73歲。由他擔任名譽會長的俄羅斯職業籃球聯賽26日宣布此消息，但並未公開死因。據了解，伊凡諾夫2月才因個人因素請辭國家元首特別代表，沒想到不過數月就離世。

伊凡諾夫1953年出生於舊蘇聯時期的列寧格勒（現聖彼得堡），與現任總統普丁不僅是同鄉，兩人更同樣畢業於列寧格勒大學。最關鍵的是，伊凡諾夫隨後進入舊蘇聯國家安全委員會（KGB）服役，與普丁擁有相同的情報特務背景，這段經歷也讓他成為普丁最信任的政治盟友與靈魂親信。

隨著普丁掌權，伊凡諾夫在俄羅斯政壇一路扶搖直上。他在葉爾欽執政末期的1999年出任國家安全會議秘書；普丁上台後的2001年，他更被拔擢為國防部長，2011至2016年出任第一副總理、總統府秘書長等國家核心要職。

在普丁第二任總統任期末期，伊凡諾夫更一度被國內外政治分析家認為，他就是最有可能繼承普丁大位的「合法接班人」之一，足見其權傾一時的地位。

他過去擔任政府高官期間，曾多次高調親自視察與日本存有主權爭議的「南千島群島（北方領土）」，此舉在當時引發日本政府強烈不滿，更數度透過外交管道向俄羅斯提出嚴正抗議。

伊凡諾夫2016年轉任負責環境與運輸問題的國家元首特別代表。不過就在今年2月，他以個人因素為由，主動請辭，沒想到如今卻傳出死訊。