泳池邊「肉體激戰」恐怖畫面曝！比基尼妹遭惡霸痛毆　暴血骨折

▲13歲少女遭當地黑幫痛毆受傷。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

英國一名13歲少女隨家人前往西班牙布拉瓦海岸（Costa Brava）度假，然而她躺在飯店泳池旁的一張躺椅休息時，一名壯漢竟一言不發突然衝上來猛毆少女，另一人則衝上來拽她的頭髮，導致她當場鼻樑骨折、鮮血狂噴。現場數十名房客見狀隨即上前制止，直接演變成一場混戰。

Bikini'd 13yo face BROKEN by massive topless men smashing her to bleeding pulp for accidentally sitting in their pool chair



'SICKENING he piles in without word. How grown man act like that to anyone let alone child?' — witness pic.twitter.com/hgH5upVkr8 — RT (@RT_com) June 27, 2026

誤坐「惡棍專屬位」！綠色比基尼少女遭壯漢瘋狂毆打

根據英國《太陽報》報導，這起暴力事件發生在巴塞隆納附近、擁有214間客房的聖蘇珊娜飯店（Hotel Santa Susanna）。當時，身穿綠色比基尼的13歲英國少女，在泳池畔看到一張空躺椅便順勢坐下，她完全不知道該座位已被當地一個約由30人組成的「吉普賽黑幫家族」私自霸佔。

目擊者指出，一名當地壯漢見狀，連一句警告的話都沒說，衝上前就對著少女的臉部一陣瘋狂猛拳施暴。少女當場被打趴在椅背上，滿臉是血。幾名勇敢的遊客見狀，立刻衝上前企圖保護女孩，不料惡霸的同夥隨即全數加入了戰局。

現場宛如恐攻屠殺！家長哭喊「快帶小孩離開泳池」

衝突瞬間升級為大暴動，飲料飛濺、玻璃杯碎裂，現場亂成一團。許多母親歇斯底里地哭喊著孩子的名字，命令他們立刻爬出泳池。一名目擊者驚恐表示，「我以為遭遇了2015年突尼西亞沙灘那種隨機槍殺恐攻！每個人都在尖叫『快抱緊你的小孩跑！』大家連衣服都來不及穿，瘋狂逃回房間。」

事後，大量警力與救護車趕抵現場。這名無辜的13歲少女被緊急送醫，確診為鼻樑骨折、面部嚴重撕裂傷，整個鼻孔與臉部腫成血紅一片。其他幫忙擋拳的旅客也留下了黑眼圈、割傷與滿身瘀青。

飯店、警方全裝死？反將受害英家庭「趕走」網全怒了

目擊旅客痛批，警方到場後只敢向「幫忙勸架的英國人」做筆錄，卻碰都不敢碰那群帶頭挑事的當地惡霸。飯店經理甚至私下向遊客坦承，這群黑幫去年就來鬧過事，「但我們真的太害怕遭到報復，沒有人敢把他們趕出去。」但也並未對此道歉。