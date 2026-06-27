泳池邊「肉體激戰」恐怖畫面曝！比基尼妹遭惡霸痛毆　暴血骨折

▲13歲少女遭當地黑幫痛毆受傷。（圖／翻攝自X，下同）
記者王佩翊／編譯
英國一名13歲少女隨家人前往西班牙布拉瓦海岸（Costa Brava）度假，然而她躺在飯店泳池旁的一張躺椅休息時，一名壯漢竟一言不發突然衝上來猛毆少女，另一人則衝上來拽她的頭髮，導致她當場鼻樑骨折、鮮血狂噴。現場數十名房客見狀隨即上前制止，直接演變成一場混戰。
Bikini'd 13yo face BROKEN by massive topless men smashing her to bleeding pulp for accidentally sitting in their pool chair— RT (@RT_com) June 27, 2026
'SICKENING he piles in without word. How grown man act like that to anyone let alone child?' — witness pic.twitter.com/hgH5upVkr8
誤坐「惡棍專屬位」！綠色比基尼少女遭壯漢瘋狂毆打
根據英國《太陽報》報導，這起暴力事件發生在巴塞隆納附近、擁有214間客房的聖蘇珊娜飯店（Hotel Santa Susanna）。當時，身穿綠色比基尼的13歲英國少女，在泳池畔看到一張空躺椅便順勢坐下，她完全不知道該座位已被當地一個約由30人組成的「吉普賽黑幫家族」私自霸佔。
目擊者指出，一名當地壯漢見狀，連一句警告的話都沒說，衝上前就對著少女的臉部一陣瘋狂猛拳施暴。少女當場被打趴在椅背上，滿臉是血。幾名勇敢的遊客見狀，立刻衝上前企圖保護女孩，不料惡霸的同夥隨即全數加入了戰局。
現場宛如恐攻屠殺！家長哭喊「快帶小孩離開泳池」
衝突瞬間升級為大暴動，飲料飛濺、玻璃杯碎裂，現場亂成一團。許多母親歇斯底里地哭喊著孩子的名字，命令他們立刻爬出泳池。一名目擊者驚恐表示，「我以為遭遇了2015年突尼西亞沙灘那種隨機槍殺恐攻！每個人都在尖叫『快抱緊你的小孩跑！』大家連衣服都來不及穿，瘋狂逃回房間。」
事後，大量警力與救護車趕抵現場。這名無辜的13歲少女被緊急送醫，確診為鼻樑骨折、面部嚴重撕裂傷，整個鼻孔與臉部腫成血紅一片。其他幫忙擋拳的旅客也留下了黑眼圈、割傷與滿身瘀青。
飯店、警方全裝死？反將受害英家庭「趕走」網全怒了
目擊旅客痛批，警方到場後只敢向「幫忙勸架的英國人」做筆錄，卻碰都不敢碰那群帶頭挑事的當地惡霸。飯店經理甚至私下向遊客坦承，這群黑幫去年就來鬧過事，「但我們真的太害怕遭到報復，沒有人敢把他們趕出去。」但也並未對此道歉。
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