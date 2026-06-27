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冷血丟包！長髮女遭拖下車「狠摔高速公路上」　翻滾多圈險輾斃

▲▼冷血丟包！長髮女遭拖下車「狠摔高速公路上」　翻滾多圈險遭輾斃。（圖／翻攝X）

▲長髮女在馬路上翻滾多圈，差點被輾，隨後一動也不動。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國芝加哥發生誇張暴力事件，一名男子竟當眾把另一名長髮女子拖下車、用力甩至路面，丟包在55號州際公路（I-55）上，隨即揚長而去，事發過程全被後方行車記錄器拍下，在網路上引發軒然大波。

急煞丟包長髮女　誇張行徑全錄下

《紐約郵報》報導，23日晚間9時左右，這起事件發生在55號州際公路南向車道上。一輛在中線行駛的白色Jeep休旅車突然緊急煞車，後方車輛也嚇得猛踩煞車。

只見一名穿著寬鬆T恤和短褲的男子從副駕駛座下車，對後方車輛比中指，接著繞至駕駛座強行開門，揪住女駕駛頭髮，一把將對方拖下車、甩在馬路上。

女子在馬路上翻滾多圈，差點被後方來車撞上。接下來，她臉朝下癱倒路邊，鞋子散落四周，一動也不動。而施暴男子隨即開車離去，甚至沒有回頭多看一眼。

路過駕駛好心救援　女子狀況不明

事發後，周遭車輛自發停車，圍成臨時路障保護女子。多名駕駛下車協助，打電話求援，並留在現場陪伴女子，直到警方抵達。

其中一人事後接受媒體採訪時表示，「我一開始非常害怕，以為那會是一具屍體之類的。」他回憶男子丟包女子時驚恐表示，「那裡到處都是車欸！」

目前尚不清楚女子傷勢，以及施暴男子是否已經確認身份或被逮。伊利諾州警方表示，第三巡邏隊已接報前往處理傷害案，案件目前仍在調查中。

 
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芝加哥高速公路暴力行車記錄器

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