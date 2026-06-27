Anthropic最強AI模型部分鬆綁　美政府點頭「僅限可信夥伴使用」

▲Claude母公司Anthropic本月稍早遭美國政府下達禁令。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國政府26日允許AI新創公司Anthropic「有限度」向特定夥伴重新釋出強大AI模型Mythos 5。本月稍早，該公司的AI模型引發國安擔憂，被當局下達禁令。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）26日致函Anthropic表示，自6月初實施禁令以來，「Anthropic一直與美國政府合作，解決與指定模型有關的風險。」考慮到這些工作的進展，「我確認適當保護措施已經到位，可允許特定可信任夥伴存取Claude Mythos 5模型。」

不過盧特尼克信中並未提及功能較弱的Fable模型。

Anthropic隨後也發表聲明指出，「我們收到美國政府通知，Mythos 5、也就是我們的最強大網路安全模型，可重新部署給一小群網路防禦業者與基礎設施供應商。」

該公司承諾努力恢復服務，並將持續與政府合作，擴大Mythos 5使用範圍，並且促成Fable 5重新對公眾開放。

一名知情人士向CNN透露，Anthropic與美國政府的對話預計持續到本週末，目標是恢復Fable的使用權限。