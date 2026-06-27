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緬甸一把火燒了「超過50噸毒品」　價值逾190億全銷毀

▲▼緬甸政府26日在最大城市仰光（Yangon）郊外焚毀超過50噸毒品，總價值估計高達6億美元（約新台幣191億元）。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸政府在仰光近郊焚毀超過50噸毒品。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

緬甸政府26日在最大城市仰光（Yangon）郊外焚毀超過50噸的海洛因、鴉片、K他命、冰毒及大麻，這些是在全國範圍沒收的非法毒品，總價值估計高達6億美元（約新台幣191億元）。

響應國際禁毒日　緬甸三地燒毒品

仰光緝毒警察部隊中校昂密索（Aung Myat Soe）在現場向媒體表示，今年全國銷毀毒品估值超過去年總量的2倍。光是仰光就燒毀31種毒品，價值達3.21億美元。

除了仰光，中部曼德勒（Mandalay，又稱瓦城）及東部撣邦（Shan）首府東枝（Taunggyi）也舉行了類似活動，響應聯合國「國際禁毒日」。

▲▼緬甸政府26日在最大城市仰光（Yangon）郊外焚毀超過50噸毒品，總價值估計高達6億美元（約新台幣191億元）。（圖／達志影像／美聯社）

毒品大國　政變後更糟

《美聯社》指出，緬甸歷經數十年武裝衝突，長期政治與經濟動盪助長毒品生產，儘管當局多次打擊，至今仍是非法毒品運往東亞與東南亞的主要源頭，更是世上最大的海洛因與冰毒生產國。

專家指出，2021年政變推翻翁山蘇姬領導的民選政府後，緬甸陷入軍政府與民主派、各族武裝勢力之間的多方內戰，進一步推高毒品產量。

▼緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

▲▼ 緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

今年1月，軍政府宣稱在北部撣邦突襲12處製毒基地，完成史上最大規模的毒品與製毒設備查緝行動。軍政府也宣稱，各地民間武裝組織靠販毒資助叛亂活動，並因不想放棄豐厚利潤而不願參與和平談判。

不過，雖然一些武裝組織曾經或現在參與毒品交易，另一些武裝組織也有打擊毒品的紀錄。「德昂民族解放軍」（Ta'ang National Liberation Army）25日就宣布，在其控制區域銷毀價值550萬美元（約新台幣1.75億元）的毒品。該組織在內戰中控制撣邦北部大片領土，去年10月與軍方簽署停火協議。

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