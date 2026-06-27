烏克蘭「660架無人機」狂轟！　克里米亞宣布進入緊急狀態

▲烏克蘭空襲克里米亞北部羅茲多爾內村（Rozdolne）附近一座橋樑。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在歷經25日堪稱開戰以來最大規模的烏克蘭無人機轟炸後，克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）於26日正式宣布，整個克里米亞半島及塞凡堡市（Sevastopol）即刻「進入緊急狀態」。阿克瑟諾夫更罕見坦承，俄軍防空系統並非完美，克里米亞正面臨極為嚴峻的考驗。

開戰最大規模無人機海 俄防空網遭打穿

根據《紐約時報》報導，烏克蘭近來大力提升無人機與飛彈的製造技術，空襲目標已能深入離前線更遠的地區，甚至輕易突破俄軍的防空網。俄羅斯國防部宣稱，其防空系統在夜間攔截了多達660架烏克蘭無人機，隔日清晨又擊落46架，然而對於具體的災情與傷亡卻隻字未提。

事實上，烏克蘭近來的打擊目標非常明確，直指俄羅斯南部負責向克里米亞供應能源的基礎設施。基輔當局對此坦言，這一連串空襲是對俄軍幾乎每天轟炸烏克蘭平民與能源設施的「合理回應」。

生活全面癱瘓 加油站無油可加、遊客爆出逃潮

這一波波的猛烈攻勢，徹底引爆了克里米亞的民生危機。由於能源設施受損，整個半島面臨嚴重的燃料短缺與分區輪流停電，電動幫浦無法運作更導致自來水供應全面中斷。當地在21日就已全面下令禁止販售燃油，連帶使得夏令營被迫取消、大批兒童被迫撤離。

▲克里米亞燃油短缺。（圖／路透）



過去克里米亞一直都是俄羅斯人最愛的避暑度假勝地，報導指出，克里米亞7、8月的訂房率較去年同期大跌超過30％，塞凡堡更暴跌43％。當地遊客則是狼狽出逃，26日當天，大批車輛在連接俄羅斯本土的克里米亞大橋上排起長龍，形成「只出不進」的絕望奇景。

親俄首長認了「防空不完美」 進入緊急狀態救火

面對半島的殘破現狀，阿克瑟諾夫在Telegram發布影片聲明承認，克里米亞正陷入「充滿挑戰的時期」，且燃料供應問題最為嚴峻，「我無法確切說明需要多久時間，也無法公開具體的行動計畫。不過，我們正在採取行動。」

他同時也承認，俄軍根本無法完全保護半島，「遺憾的是，世界上沒有任何防空系統在安全性與有效性上是絕對完美的。」

阿克瑟諾夫隨後簽署法令，宣布克里米亞進入區域層級的緊急狀態，塞凡堡市首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）也發布了相同聲明。

此舉將賦予地方官員額外權力，包括跳過公開招標程序以加速緊急財政支出、協調平民撤離等，以快速解決確保各個部門穩定運作的相關任務。不過他也急忙安撫民眾，強調目前不會限制公民人身自由，也不會實施宵禁。